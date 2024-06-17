烏克蘭：F-16等外國軍援抵達前 俄趁機加緊進攻

中央社／ 基輔17日綜合外電報導

烏克蘭今天表示，俄羅斯部隊正在加緊進攻，試圖在烏軍接獲包括F-16戰鬥機等更多國外軍事援助之前，奪取更多烏克蘭領土。

法新社報導，另有一名烏克蘭高階能源官員預警，由於俄羅斯連串攻擊嚴重影響烏克蘭的發電，未來幾週將有更多排定的停電與緊急斷電。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天表示：「敵人非常清楚，隨著我們逐步收到來自夥伴的大量武器和軍事裝備，包括將強化我方空防的首批F-16，時間將對我們有利，敵人成功的機率也將減低。」

瑟爾斯基透過社群媒體發表的聲明還說：「有鑑於此，俄軍指揮部目前正在竭盡全力加強戰鬥的強度及擴大範圍，目的為了讓我們的軍隊受到最大程度消耗、阻擾我方後備訓練及防止我們轉為主動進攻。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早已表示，俄羅斯的空襲已造成烏克蘭的發電量比1年前少一半，導致數百萬人的供電中斷或受限。

烏克蘭國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）執行長基德利茨基（Volodymyr Kydrytsky）昨天晚間接受採訪時表示：「未來幾週內，情況將會比今日嚴峻許多。」

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