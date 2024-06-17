和平峰會落幕 澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

中央社／ 布爾根施托克16日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在「烏克蘭和平峰會」閉幕時表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，他願意立刻與對方展開和談。

超過90個國家參與在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）舉行的為期2天烏克蘭和平峰會。這場會議目的在於就如何結束莫斯科長達27個月的入侵行動凝聚世界各國意見。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在閉幕記者會中說：「俄羅斯明天就可以開始跟我們談判，沒有什麼好等的，如果他們從我們法定領土撤離。」

這場峰會因俄羅斯沒有受邀、莫斯科的強國盟友如中國等缺席，被認為其可能的影響力遭到削弱。

澤倫斯基表示，儘管北京與莫斯科關係密切，但中國不是烏克蘭的敵人。他並喊話，希望北京認真參與形成中的和平提案。

他說，「中國可以幫助我們」、「烏克蘭絕對不會說中國是我們的敵人」。

澤倫斯基同時表示，已經到位的西方軍援仍沒有達到讓基輔得以打贏這場戰爭的程度。

他說：「是有援助，有相當重大的方案。但是這樣就足以打贏嗎？不。太晚了嗎？沒錯。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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