北京雖缺席烏克蘭和平峰會 澤倫斯基：「中國能幫我們」

瑞士主辦的烏克蘭和平高峰會16日閉幕，儘管中國大陸未派代表團參加，但烏國總統澤倫斯基同日表明，「中國可以幫助我們」。

即使中國和俄羅斯間的關係密切，澤倫斯基仍在該峰會後召開的記者會說，烏克蘭「從未說過中國是我們的敵人」。

澤倫斯基並呼籲北京今後認真參與發展中的烏戰和平提案。

路透日前報導說，在北京缺席下，藉由該峰會孤立莫斯科的希望已破滅。

中國外交部發言人毛寧5月曾指稱，中方堅持國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與，以及對所有和平方案進行公平討論這3個重要要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。據各方回饋與公布的會議安排，中方提出的這些要素看來均難以實現。瑞士會議安排跟中方要求和國際社會普遍期待，皆有明顯差距，中方難以參加，已向有關方通報中方的考慮及關切。