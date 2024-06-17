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紐時：烏克蘭曾願割地 換取俄不阻止入歐盟

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報十五日刊出首度公諸於世的俄羅斯烏克蘭二○二二年和談文件，當時俄烏戰才剛開打不久，雙方進行外界所知至今唯一和談。談判期間，俄國曾保證不再阻止烏克蘭加入歐盟，烏克蘭則鬆口同意不加入北約並成為永久中立國，而且願意割讓東部土地、兵力和武器種類設限等條件。

不過那次和談後來破局，交戰至今雙方癥結點只見深化不見緩解，未來俄烏和談之路更顯得困難重重。

二○二二年二月俄烏戰開打，當年春季雙方曾進行系列和談，在國防、領土以及軍事力量等議題各有退讓。談判文件指出，俄國要求烏克蘭絕不加入北約或其他安全同盟，但同意烏克蘭加入歐盟，以及可能簽署協議，讓烏克蘭建立防禦機制，包含設立禁飛區、烏克蘭遭遇武力侵犯將在三天內進行協商。俄方還要求烏克蘭割讓東部頓巴斯地區，承認克里米亞是俄國一部分。

烏克蘭則提出成為永久中立國，並且撤銷「任何可能違背永久中立的盟約」。克里米亞控制權雖然無法達成共識，但烏克蘭提出願意花十年到十五年外交努力而非軍事手段，解決該問題。

紐時指出，烏方談判人員一度提議，放棄申請加入北約，接受俄國占領烏國東部部分領土，但烏方拒絕承認俄國擁有那些領土的主權。

另，俄國在談判中提出限制烏克蘭軍隊規模，總兵力最多十萬人，對武器種類數量亦有所規範；對此烏克蘭也同意，不過要求兵力門檻提高到廿五萬人。

談判破局的主因之一，是烏克蘭成為中立國之後的安全保證問題。俄烏雙方原本同意，由美國、中國大陸、英國、法國和俄國擔任保證國，未來若烏克蘭遭攻擊，這些保證國就會協防烏克蘭。然而，俄國後來堅持加入一項規定，就是協防烏克蘭必須經保證國一致同意。這讓俄國可在未來侵略烏克蘭時否決保證國協防行動，烏克蘭認為這是荒謬規定，拒絕再談。

此外，俄國還要求烏克蘭恢復俄文為官方語言，廢除推動烏克蘭語和文化認同的法律，烏克蘭認為這和停戰無關，拒絕接受。

隨著當時和談破局，俄烏作戰至今超過二年，相關癥結點只見深化不見緩解。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割地的立場越發強硬，俄國對領土要求與不准烏國加入北約的要求也更加極端。除此之外，現在烏克蘭軍隊已經是歐洲最強的軍隊之一，更不可能接受片面限武。

儘管普亭反覆強調和平協議將以二○二二年春季和談作為基礎，可是現在烏克蘭和諸多西方盟友懷疑，俄國似乎非得烏克蘭全面屈服才肯罷休，和談之路恐怕暫時看不見盡頭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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