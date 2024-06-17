烏克蘭和平峰會公報聲討俄 80國簽字

在瑞士舉行的烏克蘭和平高峰會十六日結束，八十個國家簽署會議公報，同意烏克蘭應就結束戰爭和俄羅斯對話，並強調烏克蘭的「領土完整」應作為任何俄烏和平協議基礎。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，聯合公報將兩年多來俄烏戰爭的大規模生命財產損失歸咎俄羅斯，堪稱烏克蘭的外交成功。但參加峰會的九十多國中，沙烏地阿拉伯、印度、南非、泰國、印尼、墨西哥、阿聯及巴西都婉拒在公報簽字。

公報強調聯合國憲章，指出「我們重申對所有國家在其國際承認疆界內主權、獨立和領土完整的承諾，包括烏克蘭」，還呼籲讓烏克蘭恢復對札波羅熱核電廠及亞速海幾座港口的控制，以確保烏克蘭核電廠安全和穀物出口。該核電廠反應爐自四月中旬以來已全部停機，但這些地點目前均屬俄占區。

公報也直指俄國侵烏是場「戰爭」，而莫斯科至今仍稱之為「特別軍事行動」。峰會代表們亦商討返還戰俘以及遭綁架烏克蘭孩童等人道議題，但最爭議的幾項議題，像俄占區地位，將留待日後討論。

峰會主辦單位希望宣布將再召開一次和平峰會，地點可能在沙國。

多國代表十六日發言強調，無論日後達成任何終戰和平協議，一律應尊重烏克蘭領土完整；為促成烏戰的長久解決，「各方」對話將不可或缺。

俄羅斯沒有受邀參加會議，俄國主要盟友中國大陸也沒有出席，公報以核子安全、糧食安全和囚犯交換為三大主題。義大利總理梅洛尼表示，這些條件相當於與俄羅斯談判的「最低條件」。

代替美國總統拜登出席的副總統賀錦麗十五日說，美方全力支持烏克蘭及國際間達成公正持久的和平；法國總統馬克宏則強調，和平不能透過烏克蘭投降達成。歐盟執委會主席范德賴恩十六日呼應說，「我們知道烏克蘭和平不會一蹴可幾，而是一場旅程」。

俄羅斯稱這次會議是浪費時間，俄羅斯總統普亭十四日表示，如果烏克蘭從俄羅斯占領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區撤軍，並放棄加入北約，俄國會立即停火展開和談。不過，烏克蘭總統澤倫斯基和西方國家都拒絕普亭提議。

澤倫斯基十六日說，俄國還沒準備好討論持久和平，如果俄軍撤離烏克蘭，烏國「明天」就可以和俄方和談。