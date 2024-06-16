烏克蘭和平峰會將落幕…各國設法就最終宣言達共識 多少國家支持待觀察

瑞士召開的烏克蘭和平峰會進行到最後一天，西方強權和其他與會國家的領導人今天將設法在峰會宣言達成共識，以譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並強調俄烏戰爭釀成的慘重傷亡。

根據路透社見到的峰會最終宣言草案，俄羅斯入侵行動被稱為「戰爭」，但莫斯科當局一直拒絕承認這種說法。草案還呼籲把烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）及亞速海（Azov Sea）港口控制權交還基輔當局。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等90多國領導人昨天齊聚瑞士布爾根施托克（Burgenstock），展開為期2天的烏克蘭和平峰會，以強化國際社會對於結束戰爭的支持。

許多西方領導人對俄軍入侵行動表達強烈譴責，不僅援引「聯合國憲章」捍衛烏克蘭領土完整，並拒絕俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所提出烏克蘭放棄烏東和烏南4個俄佔區的和談要求。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，「這場衝突中，有一件事非常清楚明確：侵略者就是普亭，受害者就是烏克蘭人民」。

預計部分國家領導人會提前離席，今天的峰會將就核安全和糧食安全的必要性，以及衝突期間烏克蘭戰俘及孩童返國等議題尋求共識。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體記者，在卡達的協助調停下，至少有30名烏克蘭孩童從俄國返回到家人身邊。

他還說，「這問題需要國際施壓，也會引起國際社會的關注。不僅有來自美國或歐洲的聲音，還有不常見的聲音，一同表達俄羅斯所做的事情在道德上應受譴責，且必須設法逆轉傷害」。

消息人士透露，關於峰會的最終宣言，各方正設法在直接譴責俄羅斯入侵烏克蘭與獲得最廣泛支持的措辭之間取得平衡，這一直是此次峰會外交拉鋸戰的一環。多少國家會支持最終版本的聯合宣言，仍有待觀察。