普亭提烏克蘭和平談判條件 義大利總理斥為「宣傳」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭和平峰會前夕，對烏方提出實為投降的要求，義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）今天抨擊普亭只是在做「宣傳」。

法新社報導，烏克蘭和平峰會在瑞士召開之際，梅洛尼表示：「告訴烏克蘭它必須從自己的領土撤軍，在我看來這似乎不是特別有效的談判提議。」

梅洛尼指普亭的提議「似乎更像是宣傳措施」，一種為對抗西方資訊、轉嫁衝突責任所創造的論述。

普亭昨天表示，只要烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）及烏東、烏南4個俄佔區，俄羅斯就即刻停火並展開談判結束戰爭。

路透社報導，烏克蘭及其盟友旋即斷然拒絕普亭的要求。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）說：「他是在呼籲投降。沒有烏克蘭參與，就不應做出任何關於終戰的決定。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也表示，在外國軍隊占領烏克蘭領土的情況下，結束當前衝突「不是答案，而是開給未來侵略戰爭的良方」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則稱「普亭對真正的和平毫無興趣」，並指普亭對烏克蘭和平峰會發起外交攻勢，指示其他國家不要參與峰會，還創造自己願意談判的假象。