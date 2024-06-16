烏克蘭和平峰會 美中領袖缺席

烏克蘭和平高峰會十五日至十六日在瑞士琉森舉行，共約一百個代表團共襄盛舉，東道主瑞士盼推進各方就俄烏戰爭潛在和平框架達成共識。但除俄羅斯未受邀，中國大陸也婉拒出席，美國總統拜登則只派副總統賀錦麗代表。她十五日宣布美國加碼援烏十五億美元（台幣約四八九億元），主要用於改善烏國能源業與人道援助。

確定將與會的國家及國組數目，還有出席的國家領袖人數均不明。有說法是共一百個國家與國組出席，也有說法是七十八個。

綜合英國廣播公司等外媒報導，各國出席與否成為該峰會關鍵點，有批評人士認為俄國總統普亭及其政府未獲邀將使峰會徒勞無功。與俄國關係深厚的其他金磚國家也未見領袖親臨，印度派部長級官員，巴西自稱觀察員。

賀錦麗預定和烏克蘭總統澤倫斯基會談並發表相關談話，甫結束義大利G7峰會的拜登則選擇直接回加州為其總統選戰募款。

中國外交部五月即稱該峰會不符中方預期，恕難參加。中共黨媒人民日報十五日專欄文章更寫道，已有一○三個國家和國組積極回應中國及巴西此前發表的解決烏戰「六點共識」，呼籲遵守戰場不外溢、戰事不升級與各方不拱火等局勢降溫「三原則」。

澤倫斯基十五日預料這次峰會將創造歷史，並已成功讓世界重新體認攜手努力就能阻止戰爭和建立公正和平。

基輔此前大力鼓吹各方參與，以施壓普亭接受澤倫斯基前年底提出的十點和平框架，包括俄國歸還所有俄占區，但如今看來機會並不高。

華府智庫歐洲政策分析中心專家葛林也說，烏國漸被認為可能贏不了。美國外交政策主流派大多也相信基輔應設定停損。該峰會目標之一將是激起各方支持基輔認為的可接受結果。

布魯塞爾智庫國際危機組織聯合國事務專家高文則提到，該峰會可能反而暴露基輔的外交侷限，但烏國可藉機提醒世人，烏方正捍衛聯合國憲章揭櫫的原則。