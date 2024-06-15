早知烏會拒絕…停火條件大踩澤倫斯基紅線 專家分析普亭背後算盤

俄羅斯總統普亭14日表示，只要烏克蘭撤出俄軍佔領的札波羅熱、赫松、頓內次克和盧甘斯克地區，並放棄加入北約（NATO）的計畫，俄國願意「明天」就開始進行和平談判。但烏克蘭方面旋即斷然拒絕。英國天空新聞分析，其實普亭早知烏國會拒絕，提出這些條件是為了在瑞士的俄烏戰爭和平峰會舉行前減弱其合法性，並爭取主動權。

天空新聞指出，普亭知道烏方永遠不會同意這些條件，割地是烏國總統澤倫斯基的紅線。但這對普亭而言並不重要，他這麼說更大程度上是為了在瑞士峰會前抓住主動權。

不過，卡內基俄羅斯歐亞中心（CREC）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）提出另一種看法。她說，這些和平計畫的目的是為了擴大分歧，有些人可能會被普亭所說的立即停火吸引，即使要接受俄國的要求。