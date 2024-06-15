和平希望渺茫？烏克蘭和平峰會在瑞士舉行 將討論俄烏3核心議題

（德國之聲中文網）德國總理蕭茲本周在柏林舉行的第三次烏克蘭重建會議上表示，他希望6月15日和16日在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會「能夠給我們帶來一些更接近和平的東西」。對澤倫斯基來說，瑞士應其請求組織的和平峰會能如期舉行，已經是一種成功。「不失去盟友和夥伴國是非常困難的。對烏克蘭來說，團結夥伴國與非夥伴國本身就是一項艱巨的任務」澤倫斯基表示。

蕭茲補充說道，也許在瑞士峰會上「可以找到一條通往和平進程的途徑，未來時機成熟時，俄羅斯也可以參與到這個進程中來。但何時以及在何種狀況下參與進來將完全由烏克蘭決定。」

北京缺席

俄羅斯未獲邀請，莫斯科也早早表明無意出席峰會。德國政府一直在努力爭取中國的參與，但北京最終拒絕了邀請。瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd）在會前表示，仍有90個國家確認參加。其中一半來自歐洲和北美，另一半是來自全球南方國家，包括南美、非洲、中東和亞洲。多國政府對瑞士主辦本次會議表示感謝。阿姆赫德還表示，這是一個「得到廣泛支持的進程」，旨在為「未來有俄羅斯參與的和平峰會」創造基礎和條件。

烏克蘭重建會議：歐盟向烏克蘭企業提供貸款

在柏林舉行的烏克蘭重建會議（URC 2024）上，歐盟承諾向烏克蘭中小企業提供貸款支持，貸款資金還將用於烏克蘭電力及供暖系統的緊急維修。將由布魯塞爾向烏克蘭提供貸款，款項將由俄羅斯凍結在歐洲資產的利息收入支付。澤倫斯基首次在柏林聯邦議院發表講話，並隨後到訪了位於柏林北部的軍事訓練場，看望了在那裡接受德國聯邦國防軍愛國者防空系統訓練的烏克蘭士兵。

重建會議結束後，七國集團（G7）峰會本周四開始在意大利召開，希望能為周末的和平峰會爭取到更多國家和政府首腦的參與。

據報導，俄羅斯主要對全球南方國家施壓，要求其拒絕出席瑞士和平峰會。因此最終能有90個國家（其中包括全球南方國家）確認出席會議已被瑞士主辦方視為一種成功。但這也有可能與會議議程被大大縮短有關。

核心議題：核安全、糧食出口、被綁架兒童

峰會核心議題包括烏克蘭核電站安全問題 - 位於烏克蘭南部前線的核電站是歐洲最大的核電站，目前被俄軍佔領。此外，會議還將討論進一步確保烏克蘭糧食安全出口問題，尤其是向南方國家的糧食出口，以及釋放被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童等問題。

瑞士峰會結束之後的聯合聲明不會涉及立即停止俄羅斯入侵，也不會涉及俄羅斯軍隊從烏克蘭撤軍的問題，雖然這才是烏克蘭和平計劃真正要求的。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，為了至少能夠對所有大城市和最重要的能源設施進行保護，烏克蘭總共需要七套愛國者防空系統。數周前德國已承諾向烏克蘭提供第三套防空系統，但德國向盟友提出向烏克蘭移交閒置防空系統的請求尚未得到回應。

在柏林重建會議期間，澤倫斯基表示，「德國在支持烏克蘭方面走在前列，通過提供愛國者防空系統以保護烏克蘭領空。」美國媒體報導稱，美國總統拜登將向烏克蘭再提供一套愛國者防空系統。該系統目前被部署在波蘭東南部與烏克蘭接壤的區域。

美國將愛國者系統從波蘭轉移至烏克蘭

美國愛國者防空系統目前部署在波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場，該機場已成為西方對烏克蘭軍事援助的最重要樞紐。澤倫斯基在柏林與德國總理蕭茲一同舉行的新聞發布會上還表示：「今天有了新的防空解決方案，不僅僅是愛國者防空系統。」

澤倫斯基沒有透露更多細節。如果加上德國和美國再各自提供的一套愛國者系統，烏克蘭將總共擁有五套防空系統--距離預期的七套還差兩套。儘管如此，澤倫斯基還是取得了一些進展。此外，烏克蘭空軍預計將在今年夏天部署首批西方F-16戰鬥機。

澤倫斯基在新聞發布會結束時表示，防空系統對國家生存至關重要，與烏克蘭重建以及這次在瑞士召開的「高級別和平峰會」同等重要。關鍵是烏克蘭「不能失去主動權」。並且重要的是，不能把主動權「交給任何人，也不能交給俄羅斯」。澤倫斯基說道：「俄羅斯對於結束戰爭的設想，從他們入侵的那一天起就已經一目了然--俄羅斯的願景就是佔領我國。」此時已是俄羅斯全面入侵烏克蘭的第28個月，而烏克蘭首次和平峰會即將召開。

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