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英相蘇納克：80%俄國用於烏克蘭戰場零組件來自中企

中央社／ 倫敦14日專電
英國首相蘇納克。路透
英國首相蘇納克。路透

英國首相蘇納克今天說，約80%俄羅斯投入於烏克蘭戰場的零組件是來自中國企業。他強調，支持俄羅斯的戰爭經濟、讓俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭得以延續，就該「付出代價」。

蘇納克（Rishi Sunak）是在義大利出席七大工業國集團（G7）峰會期間舉行場邊記者會時，做以上表示。英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，納入5家中國和香港企業，領域涵蓋火砲彈藥、工具機、微電子、光學產品等。中國駐英大使館稱，已就此向英方提出「嚴正交涉」、要求撤銷制裁。

蘇納克今天在記者會對中國有不少著墨。他提到，自一年前在日本舉行的G7峰會以來，中國只有越來越強勢獨斷、作勢削弱自由開放的印太區域，且日益與俄羅斯、伊朗、北韓等其他威權國家協調合作。

他指出，英國透過實施制裁、落實「國家安全與投資法」、聯合盟友採取行動等方式，反制中國干預英國的民主政治，並保護英國的科技、供應鏈和經濟安全，但「我們有必要持續施壓」。

他強調，英國及其他國家已對協助俄羅斯軍工業的中國實體展開制裁；支持俄羅斯的戰爭經濟、讓俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭得以延續，就該「付出代價」。

他接著提到「烏克蘭的安全就是我們的安全」，英國已向烏克蘭承諾每年軍援30億英鎊（約新台幣1200億元）至少到2030年。

為期兩天的烏克蘭和平峰會15日在瑞士登場，蘇納克將出席。他說，「和平」是目標，但與「投降」不同：和平必須以國際法和聯合國憲章為基礎，且符合烏克蘭提出的條件。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天給停火並與烏克蘭展開「和平談判」開出數項條件，包括烏克蘭完全放棄東部和南部的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（烏克蘭語：Luhansk；俄語：Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）等4個州以及克里米亞（Crimea）半島，並透過國際條約確認它們的俄屬地位；烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）；西方撤銷所有對俄制裁；烏克蘭「去軍事化」。烏方已拒絕相關要求。

回應媒體詢問對烏克蘭使用西方軍援打擊俄羅斯境內目標的立場，蘇納克回應，烏克蘭如何使用英國提供的武器，交由烏克蘭決定，英國該做的是確保能供應烏克蘭所需能力。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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