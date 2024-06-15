美烏10年協議 為烏入北約搭橋

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基十三日在義大利七大工業國集團（G7）高峰會場邊，簽署為期十年的雙邊安全協議。拜登在兩人共同記者會說，目標是強化烏國長期又可恃的防衛及嚇阻能力；澤倫斯基則稱讚是歷史性協議，對拜登與法國總統馬克宏等歐洲國家領袖紛紛面臨國內選戰，澤倫斯基訴求團結，並強調若基輔撐不住，其他民主國家也將難以為繼。

綜合路透等外媒報導，該美烏協議文本寫道，除助烏發展軍力與復甦經濟，也包括以此協議作為烏國最終能加入北約組織（NATO）的橋梁。值此俄軍近幾月來進逼烏東前線之際，美國重申挺烏捍衛主權與領土完整。

該協議還提到，為確保烏國安全，美烏均認識到基輔需一支有效軍力、強健能力，以及對其國防工業基礎的永續投資，以使該基礎符合北約標準。

據該協議，未來十年美方準備提供長期軍備、軍事訓練和諮詢、永續、情報、安全、國防工業、制度等其他支持援助，以發展能捍衛烏國主權、獨立及民主，並嚇阻烏國未來又遭侵略的安全和國防武裝力量。一旦烏國受到俄國任何武裝攻擊，美烏最高層級必須在廿四小時內進行磋商，但並未規定美國須出兵協防。

拜登在前述記者會強調，這是自烏國獨立以來，美烏間最強有力的協議，但烏克蘭的持久和平須靠自己抵禦侵略。美國為確保烏國達成目標，是靠提供武器彈藥、共享情資、代訓烏軍，還有加強烏軍和北約部隊間的共通性，而非派美軍到烏境作戰。

對中國大陸，拜登批評，北京提供俄國的不是武器，而是生產武器所需的能力技術，因此中方實際上正幫助俄方。澤倫斯基說，他曾和中國國家主席習近平通話，習親口說不會賣任何武器給俄國，「我們拭目以待」，若習是值得尊敬的人，「他就不會那麼做，因為他對我做出承諾」。

已知習、澤上次通話是去年四月，也是俄國前年二月侵烏後，兩人唯一的通話。

對美烏協議，德國總理蕭茲說，這是很明確的承諾，讓基輔能放膽捍衛其獨立主權；歐盟執委會主席范德賴恩表示，該協議是對俄國總統普亭釋放的強烈訊息，「普亭不可能贏我們」。美國高官說，該協議一經簽署，代表美國政府承諾挺烏，即使前總統川普明年重返白宮也不變。

另外，澤倫斯基十三日也與出席該峰會的日本首相岸田文雄簽十年期日烏安全協議。前者在社群媒體Ｘ發文寫道，該協議涵蓋安全及防禦支援、人道援助、技術和金融合作等領域，而日本今年就將援烏四十五億美元（台幣約一四五七億元）。