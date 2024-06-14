北約防長會議 軍援烏克蘭未達成共識

中央社／ 布魯塞爾14日專電

北約高峰會前最後一次部長級會議同意協助訓練烏克蘭軍隊，但未通過每年軍援烏克蘭400億歐元的計畫，使得7月在華盛頓舉行的高峰會能否端出這項長期穩定軍援承諾打上問號。

北大西洋公約組織（NATO）於13、14日舉行國防部長會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向盟國提出每年至少承諾對烏克蘭軍事援助400億歐元（約新台幣1兆3830億元）的方案仍未達成共識。

他今天下午在記者會上表示，對烏克蘭立即緊迫需求的援助、軍隊訓練計畫、長期財務承諾和協助取得北約會員資格，是北約援烏的四個主項。防長會議今天通過的軍事訓練方案將在7月年度高峰會正式宣布。

至於長期軍援預算的承諾，史托騰柏格先在昨天記者會上指出，對烏克蘭支持的延宕已產生嚴重後果，不能再發生這樣的事，因此他提出長期、可預期的對烏軍事援助預算，並按北約各國的國內生產毛額（GDP）公平分配出資比例。

他說：「弔詭的是，我們的（軍援）計畫和承諾越長期，烏克蘭就能越快得到和平，因為一個可靠的長期承諾能向莫斯科表明，別想等著我們退出。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，北約每年提供的軍事援助價值相當於400億歐元，因此史托騰柏格希望以此為持續穩定軍援的基準值。

防長會前夕他到匈牙利與總理奧班（Viktor Orban）會面，以免除匈牙利參與北約共同軍援烏克蘭責任的條件，換得奧班承諾不在北約會議阻擋援烏案。不過，仍有義大利等盟國對長期要花多少錢軍援烏克蘭有疑慮。

對於軍援基金今天未通過，史托騰柏格表示他會一直溝通到華盛頓峰會前。

北約防長今天也討論加強盟邦國防投資的計畫，預期將在高峰會認可一項新的國防產業承諾，讓軍火工業有信心投資擴大產能。

史托騰柏格舉例，北約歐洲盟國和加拿大計畫採購數以千計的防空火炮系統、以第5代F-35為主的850架新型戰機，以及其他高端軍備。北約並將加碼逾10億美元到「創新基金」，以協助開發新武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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