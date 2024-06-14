快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

梅雨鋒面降雨挹注！各地水庫蓄水量提升 全台剩「1地區」續亮水情提醒綠燈

烏克蘭和平峰會暗潮洶湧 基輔當局恐難孤立俄羅斯

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

世界多國領袖將於週末與烏克蘭總統澤倫斯基一同出席一場和平峰會，探討結束俄烏戰爭的方法，但俄羅斯沒受邀與會，部分人士認為峰會難以實現基輔孤立莫斯科的目標。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及德國、義大利、英國、加拿大和日本等國領袖，將出席6月15日至16日在瑞士度假勝地布爾根施托克（Burgenstock）舉行的峰會。

曾幫助莫斯科當局度過經濟制裁衝擊的印度，預計也將派團參加烏克蘭和平峰會，同樣跟俄羅斯保持友好關係的土耳其和匈牙利也會派出外交部長與會。

儘管烏克蘭進行長達數個月的強烈遊說，仍有一些國家不會出席，其中最引人注目的是中國，中國是俄羅斯石油的主要消費國，也是幫助莫斯科當局維持製造業基礎的商品供應國。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於11日在德國首都柏林表示：「這次會議已經是一個成果。」同時他也承認，隨著俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第3年，維持國際社會支持是一項挑戰。

澤倫斯基12日訪問沙烏地阿拉伯，他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）商討峰會的準備工作，但目前還不清楚沙烏地阿拉伯是否會派遣代表參加。

瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）政治學者兼東歐專家施密德（Ulrich Schmid）指出，鑒於某些國家表態支持，但中國缺席，這場峰會將是「大雜燴」。

施密德還說：「那麼問題來了：和平真的可行嗎？只要俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）掌權…和平就會很難實現。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾在4月表示：「我們說過很多次，沒有俄羅斯參與的（和平）會談進程根本毫無意義。」

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

G7峰會登場 美烏簽10年安全協議 拜登批中國助俄

簽10年安全協議 日本今年將援烏克蘭45億美元

G7同意用俄國被凍結資產獲利 供烏克蘭逾1.6兆貸款

德極左右派議員杯葛澤倫斯基演說 挺烏前景堪憂

相關新聞

烏克蘭和平峰會暗潮洶湧 基輔當局恐難孤立俄羅斯

世界多國領袖將於週末與烏克蘭總統澤倫斯基一同出席一場和平峰會，探討結束俄烏戰爭的方法，但俄羅斯沒受邀與會，部分人士認為峰...

簽10年安全協議 日本今年將援烏克蘭45億美元

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭13日在七大工業國集團（G7）峰會場邊，與日本簽...

杯葛瑞士和平峰會？傳中國私下力推北京方案

瑞士主辦的烏克蘭和平峰會將在週末登場，中國早前已表態不出席。路透社週五（6月14日）獨家報導，有10名駐北京的外交官透露，中國正在遊說各國政府支持中國版的和平方案；其中1人形容，中國此舉是對瑞士峰會「隱約的杯葛」。

烏克蘭峰會明登場 北韓嗆：打著和平幌子 實則煽動戰爭

烏克蘭和平峰會15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）登場，北韓政府14日譴責，這是一場「以和平為藉口的陰謀聚...

簽署美烏安全協議 拜登：強化烏克蘭自我防衛

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基13日在義大利簽署雙邊安全協議，拜登表示，目標是強化烏國長期且可恃的防衛及嚇阻能力；澤倫...

烏克蘭峰會主辦國遭駭 瑞士：政府網站僅輕微當機

由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本週末揭幕前夕，瑞士政府官網率先成為預料中一波駭客攻擊的目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。