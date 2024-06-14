烏克蘭和平峰會在即 傳中國自推計畫打擂台

瑞士將在週末舉行烏克蘭和平計畫峰會，10名外交官員表示，確定缺席的中國一直在遊說各國政府支持中方的替代方案。其中1名外交官說，北京的行動是對瑞士峰會的「微妙抵制」。

路透社報導，本週末在阿爾卑斯山度假勝地琉森（Lucerne）舉行的高峰會議已有90個國家和組織登記參加，將為烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和平方案爭取支持，內容包括要求俄羅斯軍隊全面撤離烏克蘭。

俄羅斯並未受邀參加15日、16日舉行的峰會，同時也認為這場會議毫無意義；至於與俄羅斯關係密切的中國亦表示不會參加，理由是這場峰會不符合北京的要求，包括讓俄羅斯與會。

就在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令入侵烏克蘭的幾天前，中俄曾宣告兩國「合作沒有上限」。中國宣稱在俄烏戰爭保持中立，同時也未提供俄國武器或彈藥。

中國表示不會參加瑞士峰會後，澤倫斯基指責北京協助俄國破壞會議，但中國外交部否認這項指控。

烏克蘭、美國和其他西方國家先前大力遊說中國參加峰會，尋求峰會正當性並就未來和平進程的路線圖達成廣泛共識。

駐北京的外交官員告訴路透社，中國在與開發中國家對話時，並未公開批評瑞士峰會，或直接要求各國避開。

但一名外交官員說，北京已向一些開發中國家表示，這場峰會會導致戰爭延長；兩名直接了解此事的外交官員指出，中國一直向西方國家表示，許多開發中國家支持中國對於這場峰會的觀點。

路透社尋求就遊說行動置評，中國外交部未立即回應。中國外交部發言人毛寧上週表示：「中方衷心希望和平會議不要變成製造陣營對抗的平台。不與會不代表不支持和平。」

多名外交官員表示，中國政府歐亞事務特別代表李輝上個月訪問了土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，並在一些開發中國家駐北京的大使館會見了許多官員。

中國在解釋為何不參加瑞士峰會的同時，一直努力爭取開發中國家加入上個月與巴西共同發布的6點和平計畫，呼籲「適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案」的國際和平會議。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）曾建議中國可以安排這樣的會議。蒲亭曾表示支持中國和平解決危機的計畫，並說北京充分理解事件背後的原因。

中國外交部長王毅上週表示，已有45個國家表態支持「6點共識」，其中有20多個國家加入或「認真考慮」此一提案。

在亞洲，美國的盟邦菲律賓、日本、泰國、新加坡，以及東帝汶已確認出席瑞士峰會；印尼將派出駐伯恩（Bern）的大使；馬來西亞與柬埔寨已表示不參加；越南則是尚未表態。