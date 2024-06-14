杯葛瑞士和平峰會？傳中國私下力推北京方案

瑞士主辦的烏克蘭和平峰會將在週末登場，中國早前已表態不出席。路透社週五（6月14日）獨家報導，有10名駐北京的外交官透露，中國正在遊說各國政府支持中國版的和平方案；其中1人形容，中國此舉是對瑞士峰會「隱約的杯葛」。

報導指出，中國藉由外國政要到訪之際推動遊說，此外也透過微信與外國使團通話、傳訊息。中國政府歐亞事務特別代表李輝今年5月曾出訪土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國；知情的外交官說，李輝還與許多發展中國家駐北京使館的官員會面。

這些外交官表示，在與開發中國家溝通時，中國並不會公然批評瑞士峰會，也並非直接要求其放棄出席，而是向對方主張瑞士峰會將「拉長俄烏戰事」；面對西方國家，中國則聲稱「有很多開發中國家對該峰會的立場跟中國一致」。

目前無法確定中國的遊說活動帶來多大的效果。不過，瑞士和平峰會6月初原本曾有107個國家和組織註冊與會，如今下降到90多國。

在亞洲，菲律賓、日本等美國的盟友都會到場，泰國、新加坡、東帝汶也將出席。馬來西亞和柬埔寨宣布不參加；後者跟中國經濟往來密切，但該國參院主席洪森否認遭中國施壓。印尼將派其駐瑞士的大使與會；越南尚未明確表態。

中國版烏克蘭和平方案

俄羅斯並未受邀參與瑞士和平峰會。克裡姆林宮發言人佩斯克夫（Dmitry Peskov）6月初曾表示，沒有俄國參與，瑞士峰會不太可能促成具體成果，「完全是浪費時間」。

儘管中國受邀，但早前以「會議安排同中方要求及國際社會普遍期待還有明顯差距」，並「將繼續以自己的方式勸和促談」為由，表示不會出席該場和平峰會。

今年5月下旬，中國與巴西共同提出另一個版本的烏克蘭和平方案，被稱為「六點共識」，跟中國在2023年2月發表的「十二點聲明」版本不同，例如後者第一點便提及「尊重各國主權」，但前者並不包含類似文句。

6月11日，中方稱已有101國和組織積極回應「六點共識」，其中52國和組織「已確認加入或正在認真研究加入方式」。

根據中國外交部公布的內容，「六點共識」首先提出「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」等三原則，其次強調「對話談判」，但認為召開國際和會的前提是「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」。

中國外長王毅6月會晤土耳其外長費丹（Hakan Fidan）時曾補充說明，中國自俄烏戰事初期至今，一直主張「勸和促談……各國主權、領土完整應該得到尊重」；不過，中方認為現在「不具備」和談條件，雖重視瑞士籌備和會的努力，但中國將「根據自身立場自主決定」是否參加。對於中國提出的和平方案，俄方表示支持。

烏克蘭：公正的和平應立基於烏版方案

烏克蘭總統澤倫斯基5月底曾公開呼籲中國國家主席習近平參加瑞士和平峰會；在北京證實不出席之後，他指控俄國和中國試圖阻止其他國家與會，「破壞」峰會的努力。中國否認施壓他國。

針對俄烏議題，中國一貫主張「中立」，但習近平與俄羅斯總統普丁在俄烏戰爭前夕達成「無止境」的友誼關係，加上雙方過去2年來保持密切貿易往來，都遭歐美與烏克蘭強烈質疑。

6月初，烏克蘭外交部曾發聲明，暗批中國在俄烏議題的立場失衡。

聲明寫道：「中國高官若參與（瑞士峰會），本來可以是實際貢獻的大好機會，有助於在烏克蘭實現公正與持久的和平，並恢復烏克蘭領土完整。自（俄方）全面入侵以來，中國跟侵略國俄羅斯已經舉行4場領袖峰會；這（瑞士峰會）會是中國展現出立場平衡的重大訊號。」

烏方強調，身為承受戰事的國家，「必須由烏克蘭來定義什麼是和平」，而且要實現這樣的和平，唯一公正的基礎是澤倫斯基總統提出的和平方案。

根據烏克蘭外交部公布的資訊，其和平方案要求徹底恢復烏克蘭領土完整，「這點不容協商」；此外，俄羅斯軍隊必須全面撤出，且俄國必須被追究戰爭中犯下的罪行。

在瑞士和平峰會前夕，七國集團（G7）先在義大利舉行領袖峰會，澤倫斯基也有到場。他在與美國總統拜登的聯合記者會上表示，他與習近平通過電話，習近平承諾不會出售武器給俄羅斯。「他（習近平）是不是個值得尊敬的人，我們拭目以待……他給了我承諾。」

澤倫斯基也與拜登簽署了為期10年的雙邊安全協議，替烏克蘭未來加入北約奠定基礎。另一方面，為了繼續援助烏克蘭，G7各國達成初步框架，將運用俄國存放在西方金融機構的被凍結資產未來會產生的利息，作為要給烏克蘭的500億美元貸款的基礎。美聯社等媒體引述法國官員消息指，此事具體細節有待敲定，預計今年底前，烏克蘭就會獲得貸款。

（綜合報導）

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