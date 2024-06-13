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烏克蘭峰會主辦國遭駭 瑞士：政府網站僅輕微當機

中央社／ 日內瓦13日綜合外電報導
瑞士15日至16日將在中部琉森郊外的布爾根施托克度假村主辦首場烏克蘭和平峰會。圖／法新社
瑞士15日至16日將在中部琉森郊外的布爾根施托克度假村主辦首場烏克蘭和平峰會。圖／法新社

由瑞士主辦的烏克蘭和平峰會於本週末揭幕前夕，瑞士政府官網率先成為預料中一波駭客攻擊的目標。

法新社報導，國家網路安全中心（National CyberSecurity Centre）表示，這項分散式阻斷服務（DDoS）攻擊導致輕微當機。DDoS攻擊是指藉由惡意流量灌爆網站與伺服器而導致網站無法正常運作。

國家網路安全中心指出：「對多個聯邦政府網站和烏克蘭和平峰會相關組織最早的DDoS攻擊從今天上午開始。這項攻擊在意料之中，推測與峰會有關，它們造成稍微當機…遭到侵駭的機構運作並未受到嚴重影響。」

國家網路安全中心指出，將發布定期更新的資訊，並表示：「DDoS攻擊意圖影響網站運作，資料和系統安全無虞。駭客在網路空間運用阻擾式技倆，以散播政治訊息和刷存在感。」

「這些攻擊都是在預期範圍之內，目前沒有造成嚴重危害。」

瑞士15日至16日將在中部琉森（Lucerne）郊外的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）主辦首場烏克蘭和平峰會。

瑞士政府表示，已有數十國確認派代表與會。這場峰會將試圖制定路線圖，讓烏克蘭和俄羅斯參與未來的和平進程。

俄羅斯2022年2月開始全面入侵烏克蘭。由於莫斯科表示沒興趣參與這項會議，因此並未受邀。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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