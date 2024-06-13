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回應美國新一輪制裁 俄羅斯股市暫停美元歐元交易

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導
美國就俄羅斯對烏克蘭的軍事行動實施新一輪制裁措施後，俄羅斯主要證券交易所今天暫停美元和歐元交易。 法新社
美國就俄羅斯對烏克蘭的軍事行動實施新一輪制裁措施後，俄羅斯主要證券交易所今天暫停美元和歐元交易。 法新社

美國就俄羅斯烏克蘭的軍事行動實施新一輪制裁措施後，俄羅斯主要證券交易所今天暫停美元和歐元交易。

法新社報導，華盛頓昨天宣布制裁莫斯科交易所（Moscow Exchange）、俄國主要股票市場和外匯交易。

俄羅斯中央銀行昨晚透過聲明表示：「由於美國對莫斯科交易所集團採取限制性措施，美元和歐元的外匯交易和結算都將暫停。」

針對俄國人外幣購買與交易的制裁措施，通常會在莫斯科和整個俄國社會引發強烈反應。

匯率被視為俄羅斯經濟健康狀況的關鍵指標。

在蘇聯解體至今的30年裡，由於經歷數波貨幣貶值的創傷，許多俄羅斯人偏好用西方貨幣儲蓄，並經常在經濟危機時期拋售盧布。

在蘇聯時期，貨幣黑市蓬勃發展，其價格與國家規定的官方匯率相差甚遠。

俄羅斯央行昨晚試圖安撫民眾的緊張情緒。

該機構表示：「公司和個人可以繼續透過俄羅斯銀行買賣美元和歐元。帳戶內所有美元資金安全無虞。」

目前俄羅斯人仍可在莫斯科交易所之外以美元和歐元進行交易，但制裁措施可能限制外幣流動性並導致匯率波動加劇。

自莫斯科下令出兵烏克蘭後，許多俄國企業和銀行紛紛設法減少對西方貨幣的依賴，莫斯科交易所的外匯交易也改以人民幣為大宗。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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