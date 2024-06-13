俄羅斯間諜搞破壞 北約將嚴厲因應

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約成員國將對俄羅斯間諜採取更嚴厲的行動，以因應蓄意破壞和網路攻擊等莫斯科「敵對活動」。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體記者：「我們已看到一些蓄意破壞、縱火、網攻和散布假消息的案例」，數週以來，此類事件顯著增加。

史托騰柏格說，今天稍晚在布魯塞爾登場、為期2天的北約防長會議將討論如何應對「俄羅斯針對北約盟國的敵對活動」，包括保護關鍵的海上和網路基礎設施，以及「針對聯盟內部俄羅斯情報人員實施更嚴格的限制」。

法新社報導，西方多國政府已就俄羅斯在歐洲北約領土上日益頻繁的混合行動提出警告。

波蘭上月說，在逮捕數名涉嫌策劃破壞行動的莫斯科安全部門人員後，將開始限制俄國外交人員的行動。

捷克、愛沙尼亞、德國、拉脫維亞、立陶宛和英國當局最近也針對一些人展開調查，並指控他們涉嫌參與俄羅斯的「敵對」活動。