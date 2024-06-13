加拿大國防部：擬向烏克蘭運送2000枚火箭及武器

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）今天宣布，該國計劃不久後開始向烏克蘭運送約2000枚未配備彈頭的火箭，以及其他武器。

路透社報導，布萊爾發布聲明表示，在過去幾個月裡，專家一直設法確保這些沒有彈頭的火箭能夠安全運作。

布萊爾的發言人另透過電子郵件證實，加國計劃向烏克蘭提些一些彈頭，但未說明相關細節。

加拿大還將提供29個德國製造的遙控武器裝置，這些裝置可配備在多種類型的裝甲車上，另外還將提供13萬發小型武器彈藥。

自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，加拿大已承諾向基輔當局提供超過140億加幣（約新台幣3295億元）的援助，其中包括40億加幣的軍事援助。