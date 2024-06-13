G7峰會 拜登聯歐抗中俄

美國總統拜登十二日飛赴義大利與七大工業國集團（Ｇ７）領袖會晤，準備聯合盟友，就俄烏戰爭對俄羅斯施加更大壓力，也將針對中國大陸支持莫斯科以及工業產能過剩等問題施壓。但峰會開始前就傳出美歐意見不一跡象，歐洲議會選後政治局勢向右轉，可能讓拜登的計畫複雜化。

美國之音報導，美方正致力於Ｇ７商定組成聯合戰線，對抗中國大陸在重要綠色科技的產能過剩，同時建立機制，以運用俄羅斯被凍結資產援助烏克蘭的戰爭行動。

拜登正推動一項計畫，將向基輔提供多達五百億美元的貸款，並利用西方金融機構凍結的大約二千八百億美元俄羅斯資產孳息償還給西方盟邦，金額估計為每年三十億美元或以上，直到付完款項或莫斯科同意支付賠款。

莫斯科已威脅Ｇ７，若同意採納拜登的計畫，就要進行報復。ＰＯＬＩＴＩＣＯ報導，美歐在此計畫已出現重大裂痕，導致談判延到Ｇ７峰會後，且非常接近美國總統大選。

一位歐洲高層外交官表示：「華府提出的方案是，『我們（美國）貸款，歐洲承擔所有風險，你們（歐洲）支付利息，而我們（美國）把這筆錢用於一個美烏基金』。我們可能很蠢，但沒那麼蠢。」據稱，法國總統馬克宏與德國總理蕭茲將告訴拜登，他們拒絕美方提議歐洲擔任貸款唯一擔保人。

另外，在宣布對中國大陸電動車跟其他戰略產業課徵新關稅的幾周後，拜登也希望其他國家領袖對抗陸方利用上述產業廉價出口淹沒全球市場的作法，但德法兩國都迫切希望避免貿易戰。

美國之音指出，在對中俄兩條戰線上，還需要進行許多協商，官員們正想方設法，在峰會結束之前商定最終公報。然而，因為極右派政黨在德法兩國的歐洲議會選舉中大有斬獲，馬克宏與蕭茲遭到削弱；歐洲極右派對中俄持不同的意見，為Ｇ７態勢增添了另一層不確定性。