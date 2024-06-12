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G7峰會前夕 美宣布擴大制裁阻止中國援俄

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。美聯社
七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。美聯社

七大工業國集團（G7）領袖13日準備在義大利舉行峰會之際，美國12日先宣布擴大對俄羅斯制裁。數家協助俄國發動對烏克蘭戰爭的中國與香港公司被列入名單。

美聯社報導，300多項新制裁旨在阻止中國、阿拉伯聯合大公國和土耳其等國的個人和公司，幫助莫斯科規避西方制裁。外國金融機構若與受制裁的俄國實體做生意，也將受到波及。

七家中國和香港公司因向俄羅斯運送數百萬美元的物資而成為目標，其中包括可用於俄羅斯武器系統的物品。

美方官員稱，中國是向俄羅斯提供關鍵零部件的主要供應商，同時還將中國與西方的技術提供給俄國。

美國國務院經濟制裁政策與執行主任福斯伯格（Aaron Forsberg）表示：「我們必須非常誠實告訴自己，普亭是個非常有能力的對手，能夠適應制裁並找到那些願意合作的人。」他說，因此對俄制裁必須是「動態的」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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