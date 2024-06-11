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G7領袖本週齊聚義大利 磋商加強援助烏克蘭

中央社／ 羅馬11日綜合外電報導
七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會。 路透社
七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會。 路透社

當前全球局勢和政治情勢動盪之際，七大工業國集團（G7）領袖本週將齊聚義大利南部召開峰會，首要議題將是磋商如何加強援助烏克蘭

法新社今天報導，美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與日本首相岸田文雄等G7領袖，將前往位於義大利普利亞（Puglia）大區的小城博爾戈埃格納齊亞（Borgo Egnazia），出席13日至15日在當地豪華渡假村召開的G7峰會。

峰會召開時機相當關鍵，因俄烏、以哈戰火仍熾，加上拜登、馬克宏與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）都將於數週及數月後，面臨大選的考驗。

有鑑於當前所面臨的全球諸多挑戰，東道主義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也邀請約莫12位非G7成員國的領袖與會，包括土耳其總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）也將在14日飛抵，討論有關人工智慧（AI）的議題。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席13日針對俄烏戰爭的討論，他將藉此再度籲請西方國家給與更多的援助。

G7領袖希望達成一項協議，運用俄羅斯央行被凍結3000億歐元（約新台幣10兆5000億元）資產的孳息來援助烏克蘭。

這個金援烏克蘭的主意是運用孳息當作高達500億美元（約新台幣1兆6180億元）貸款的償還金，不過究竟由誰來提供借款，以及許多技術性的問題都還有待討論，包括俄羅斯資產在和平降臨解凍後何以為繼等。

多倫多大學G7研究小組主任柯頓（John Kirton）表示，預料峰會可望達成這項協議。他說：「有關敲定這項協議的議題，可說是峰會針對俄羅斯入侵烏克蘭展現態度的重要考驗，因此七國領導人將不會敷衍了事。」

此外，預計參加峰會的各國領袖也將討論，他們關切中國支持俄羅斯的軍事擴張。雖然峰會表定3天結束，不過澤倫斯基與若干國家領袖仍將於15日前往瑞士，出席烏克蘭戰爭和平峰會；拜登將不會出席，而由副總統賀錦麗（Kamala Harris）與會。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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