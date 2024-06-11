快訊

非首次惹議！潮州副站長「舉槍」自拍槓酸民 台鐵政風將介入調查

俄最先進匿蹤戰機Su-57傳遭擊毀 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

對薪資不滿？華視資深主播驚傳閃電請辭 同事不意外曝「關鍵原因」

烏克蘭重建會議柏林登場 澤倫斯基盼獲更多防空系統

中央社／ 柏林11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）展開忙碌的一週，本週他將與西方友邦進行各種外交會議，今天他在柏林請求各國提供更多防空系統，協助遏阻俄羅斯攻勢。

法新社報導，烏克蘭重建會議於柏林召開，澤倫斯基在會上表示：「俄羅斯對烏克蘭作戰最有利的戰略條件在於空中優勢，是飛彈與炸彈恐怖攻勢幫助俄軍在地面前進。」

澤倫斯基強調：「防空系統正是解決辦法。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）為在柏林舉行的會議開幕，他也敦促盟邦提供烏克蘭更多防空系統。

蕭茲告訴與會代表：「我今天想誠心請求每位出席者：請盡一切可能支持我們強化烏克蘭防空戰力的計畫。」

德國正領導一項名為「為烏克蘭防空立即行動」（Immediate Action on Air Defence for Ukraine）的計畫，並已交付基輔3套愛國者（Patriot）防空系統。

不過根據澤倫斯基，烏克蘭需要7套愛國者系統才能抵禦城市中心不受俄羅斯飛彈狂轟濫炸。他也警告，自冬季以來，莫斯科已摧毀烏國一半的發電量。

俄羅斯飛彈及無人機密集襲擊烏克蘭，已超過烏國防空能力所能負荷。隨著戰爭來到關鍵時刻，澤倫斯基加強外交攻勢以爭取支持。

澤倫斯基也預定向德國國會發表演說，他本週稍晚將在義大利與七大工業國集團（G7）領袖會面，接著前往瑞士參與週末的烏克蘭戰爭和平峰會，但俄羅斯並未受邀出席。

另外，烏克蘭與德國兩國財政部長今天在柏林簽署聯合意向聲明，強化雙邊合作，以支持戰後的烏克蘭重建。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

高官貪汙、動員令惹議... 澤倫斯基信任度59%創新低

拜登會面澤倫斯基 為延宕援烏致歉、宣布再給2.25億

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

澤倫斯基訪菲律賓會小馬可仕 年內馬尼拉設大使館

相關新聞

烏軍稱擊毀俄最先進匿蹤戰機Su-57 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

據烏克蘭國防部網站消息，當地時間6月8日，俄軍一架第五代隱形戰機蘇愷57（Su-57）在俄羅斯阿斯特拉罕地區...

德烏合資軍火企業 在烏克蘭投入使用

來自基輔的消息稱，德國軍工企業「萊茵金屬」同烏克蘭方面開展合作，已在烏克蘭境內建起了坦克修理廠和生產車間。烏克蘭戰略工業部周一在基輔表示，「黃鼠狼步兵戰車」的修理廠已經交付使用。戰略工業部部長卡米辛（Olexandr Kamyschin）表示：「同萊茵金屬共同在烏克蘭境內開設生產基地，不僅是烏克蘭走上勝利的重要一步，也是自由世界提升軍備的重要里程碑。」

俄蘇愷34轟炸機墜毀高加索山區 機組人員全遇難

俄羅斯官方新聞機構今天引用國防部的消息指出，一架蘇愷34（Su-34）轟炸機於例行訓練中墜毀在高加索山脈，可能是技術故障...

俄中缺席…烏克蘭和平峰會 逾90國將參與

瑞士10日宣布將在15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開烏克蘭和平峰會，確認將有逾90個國家或組織出席參...

能量飲熱銷 成烏克蘭士兵、經濟雙重救星

在與俄羅斯的漫長戰爭中，烏克蘭士兵為了在前線上保持戰鬥力，正日益依賴能量飲料。紐約時報報導，在戰壕中的烏克蘭士兵們為了能...

烏邊防局：32名外逃烏克蘭男子在匈牙利被捕

（德國之聲中文網）根據烏方提供的消息，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科（Andrij Demtschenko）周一表示：“鄰國方面通報稱，他們發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。