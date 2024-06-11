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俄最先進匿蹤戰機Su-57傳遭擊毀 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

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烏軍稱擊毀俄最先進匿蹤戰機Su-57 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

香港01／ 撰文：朱加樟
烏克蘭聲稱擊毀俄軍一架第五代隱形戰機Su-57。示意圖。路透社
烏克蘭聲稱擊毀俄軍一架第五代隱形戰機Su-57。示意圖。路透社

烏克蘭國防部網站消息，當地時間6月8日，俄軍一架第五代隱形戰機蘇愷57（Su-57）在俄羅斯阿斯特拉罕地區（Astrakhan Region）阿赫圖賓斯克機場（Akhtubinsk）被擊中。如果烏軍戰報屬實，這將是全球第一架戰損的第五代戰鬥機。俄羅斯國防部對事件不予回應。

中國官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」10日（周一）發文稱，自俄烏衝突爆發以來，俄空天軍屢屢刷新丟人的記錄，更指蘇愷57疑被摧毀是「沒有最丟人，只有更丟人」。

烏國防部網站公布衛星圖片顯示，這架蘇愷57在6月7日時完好無損，8日出現彈坑和被擊中引致火警的痕迹：

「樞密院十號」的文章稱，自俄烏衝突爆發以來，俄空天軍屢屢刷新丟人的記錄。不但蘇愷34、蘇愷35等先進戰鬥機接連被擊落，就連寶貴的A-50預警機也慘遭烏軍伏擊，開創了現代預警機被擊落的先河。

烏克蘭方面宣稱，被毀的蘇愷57可能還不只一架。文章稱，「對於還指望用區區20餘架蘇愷57威懾北約對手的俄空天軍來說，這樣的損失實在是肉疼啊」。

重點軍事機場遇襲「本身就非常丟人」

文章指，如果說蘇愷57到底有沒有在空襲中受損，雙方都還沒有拿出可靠的證據，那麼阿赫圖賓斯克機場遇襲則是俄烏都公開承認的事——問題在於，這件事本身就非常丟人了。據介紹，該機場是契卡洛夫第929國家飛行測試中心所在地，包括蘇愷57、蘇愷35戰鬥機、「獵人」無人機等先進機型都在這裡進行測試。這座國家飛行測試中心被形容為「俄羅斯國防部最有價值的資產之一」。

文章稱，對於如此重要的阿赫圖賓斯克機場遇襲，就連俄羅斯媒體也看不下去了。「自由媒體」網站批評說，為何俄軍機場會如此輕易地讓烏克蘭無人機靠近？「是因為距離前方戰線有600公里？但敵人已不止一次證明，無人機想要飛這麼遠的距離根本是小菜一碟。」

文章批俄軍防禦鬆懈

文章分析稱，位於後方的俄空天軍基地已經多次遇襲，從預警機、戰略轟炸機、戰鬥機到如今的隱形戰鬥機，全都成為烏軍無人機的打擊對象。且不論這樣的攻擊造成了多少實際損失，光是烏軍無人機接連不斷地偷襲成功，就很難用俄軍防空「一時疏忽」來解釋——更合理的說法應該是，這些基地可能遠離前線，防禦鬆懈，才讓烏軍無人機有了得手的可能。

文章最後稱，只是如果俄空天軍再不改變這種鬆懈作風的話，隨著西方援助的F-16、「幻象2000」戰鬥機以及射程更遠的空射導彈逐步到位，未來的損失恐怕就不是這樣的小打小鬧了……例如烏克蘭戰鬥機9日首次對俄羅斯境內目標進行了襲擊，這就是非常明顯的警告了！

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文章授權轉載自《香港01》

俄烏戰爭 俄羅斯 戰機 烏克蘭

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