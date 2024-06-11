烏軍稱擊毀俄最先進匿蹤戰機Su-57 陸官媒狠批：屢屢刷新丟人記錄

據烏克蘭國防部網站消息，當地時間6月8日，俄軍一架第五代隱形戰機蘇愷57（Su-57）在俄羅斯阿斯特拉罕地區（Astrakhan Region）阿赫圖賓斯克機場（Akhtubinsk）被擊中。如果烏軍戰報屬實，這將是全球第一架戰損的第五代戰鬥機。俄羅斯國防部對事件不予回應。

中國官媒《環球時報》旗下公眾號「樞密院十號」10日（周一）發文稱，自俄烏衝突爆發以來，俄空天軍屢屢刷新丟人的記錄，更指蘇愷57疑被摧毀是「沒有最丟人，只有更丟人」。

烏國防部網站公布衛星圖片顯示，這架蘇愷57在6月7日時完好無損，8日出現彈坑和被擊中引致火警的痕迹：

For the first time, a russian Su-57 jet was hit.



On June 8, 2024, a Su-57 multi-purpose fighter was hit on the territory of the Akhtubinsk air base in the Astrakhan region (russia), located 589 kilometers from the frontline.

Satellite images of the plane provide evidence of the… pic.twitter.com/XjgWxTEsa8 — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2024

「樞密院十號」的文章稱，自俄烏衝突爆發以來，俄空天軍屢屢刷新丟人的記錄。不但蘇愷34、蘇愷35等先進戰鬥機接連被擊落，就連寶貴的A-50預警機也慘遭烏軍伏擊，開創了現代預警機被擊落的先河。

烏克蘭方面宣稱，被毀的蘇愷57可能還不只一架。文章稱，「對於還指望用區區20餘架蘇愷57威懾北約對手的俄空天軍來說，這樣的損失實在是肉疼啊」。

重點軍事機場遇襲「本身就非常丟人」

文章指，如果說蘇愷57到底有沒有在空襲中受損，雙方都還沒有拿出可靠的證據，那麼阿赫圖賓斯克機場遇襲則是俄烏都公開承認的事——問題在於，這件事本身就非常丟人了。據介紹，該機場是契卡洛夫第929國家飛行測試中心所在地，包括蘇愷57、蘇愷35戰鬥機、「獵人」無人機等先進機型都在這裡進行測試。這座國家飛行測試中心被形容為「俄羅斯國防部最有價值的資產之一」。

文章稱，對於如此重要的阿赫圖賓斯克機場遇襲，就連俄羅斯媒體也看不下去了。「自由媒體」網站批評說，為何俄軍機場會如此輕易地讓烏克蘭無人機靠近？「是因為距離前方戰線有600公里？但敵人已不止一次證明，無人機想要飛這麼遠的距離根本是小菜一碟。」

文章批俄軍防禦鬆懈

文章分析稱，位於後方的俄空天軍基地已經多次遇襲，從預警機、戰略轟炸機、戰鬥機到如今的隱形戰鬥機，全都成為烏軍無人機的打擊對象。且不論這樣的攻擊造成了多少實際損失，光是烏軍無人機接連不斷地偷襲成功，就很難用俄軍防空「一時疏忽」來解釋——更合理的說法應該是，這些基地可能遠離前線，防禦鬆懈，才讓烏軍無人機有了得手的可能。

文章最後稱，只是如果俄空天軍再不改變這種鬆懈作風的話，隨著西方援助的F-16、「幻象2000」戰鬥機以及射程更遠的空射導彈逐步到位，未來的損失恐怕就不是這樣的小打小鬧了……例如烏克蘭戰鬥機9日首次對俄羅斯境內目標進行了襲擊，這就是非常明顯的警告了！

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文章授權轉載自《香港01》