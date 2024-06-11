快訊

台南神壇擅自和媽祖「合婚」還冠夫姓 鹿耳門天后宮提3點聲明喊告

潮州副站長舉槍自拍…網炸鍋「光明正大恐嚇人」 警方組專案小組調查

黃秋生自爆健康出問題 醫師警告：不動手術1年後可能會死

德烏合資軍火企業 在烏克蘭投入使用

德國之聲／ 德國之聲

來自基輔的消息稱，德國軍工企業「萊茵金屬」同烏克蘭方面開展合作，已在烏克蘭境內建起了坦克修理廠和生產車間。烏克蘭戰略工業部周一在基輔表示，「黃鼠狼步兵戰車」的修理廠已經交付使用。戰略工業部部長卡米辛（Olexandr Kamyschin）表示：「同萊茵金屬共同在烏克蘭境內開設生產基地，不僅是烏克蘭走上勝利的重要一步，也是自由世界提升軍備的重要里程碑。」

烏克蘭戰略工業部發布的照片上，可以看到身穿防彈衣的萊茵金屬總裁帕帕戈爾Armin Papperger 也出現在落成儀式現場。早在去年五月，萊茵金屬就同烏克蘭軍工企業 Ukroboronprom開辦了合資企業，用於坦克的修理和保養。

烏克蘭國防部表示，這一工廠投入使用後，德製坦克將可以直接在本地進行修理和保養，這將大大提高烏軍的作戰效率。烏克蘭方面發布的一份聲明中稱，在德烏共同成立的坦克生產基地上，將由烏克蘭專業人員負責生產，而德方則負責技術指導。聲明援引萊茵金屬總裁帕帕戈爾的話寫道：「向烏克蘭提供有效和可靠的支持，對我們至關重要。」帕帕戈爾表示，將提高零部件的供貨速度。此前，萊茵金屬就曾表示，將會在烏克蘭境內合作生產特定型號的萊茵金屬坦克，並逐漸擴大產量。

萊茵金屬去年發布的一份聲明中稱：「這家德烏合資企業將在烏克蘭境內開展保養、組裝、生產和研發軍用車輛等工作。」烏克蘭方面希望，在西方軍工企業的幫助下，將烏克蘭發展成為世界上領先的軍火生產國。

(德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

相關新聞

德烏合資軍火企業 在烏克蘭投入使用

來自基輔的消息稱，德國軍工企業「萊茵金屬」同烏克蘭方面開展合作，已在烏克蘭境內建起了坦克修理廠和生產車間。烏克蘭戰略工業部周一在基輔表示，「黃鼠狼步兵戰車」的修理廠已經交付使用。戰略工業部部長卡米辛（Olexandr Kamyschin）表示：「同萊茵金屬共同在烏克蘭境內開設生產基地，不僅是烏克蘭走上勝利的重要一步，也是自由世界提升軍備的重要里程碑。」

俄蘇愷34轟炸機墜毀高加索山區 機組人員全遇難

俄羅斯官方新聞機構今天引用國防部的消息指出，一架蘇愷34（Su-34）轟炸機於例行訓練中墜毀在高加索山脈，可能是技術故障...

俄中缺席…烏克蘭和平峰會 逾90國將參與

瑞士10日宣布將在15日至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開烏克蘭和平峰會，確認將有逾90個國家或組織出席參...

能量飲熱銷 成烏克蘭士兵、經濟雙重救星

在與俄羅斯的漫長戰爭中，烏克蘭士兵為了在前線上保持戰鬥力，正日益依賴能量飲料。紐約時報報導，在戰壕中的烏克蘭士兵們為了能...

烏邊防局：32名外逃烏克蘭男子在匈牙利被捕

（德國之聲中文網）根據烏方提供的消息，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科（Andrij Demtschenko）周一表示：“鄰國方面通報稱，他們發

澤倫斯基駁斥俄軍推進蘇米州 烏軍稱擊中俄防空系統

車臣共和國領導人表示，俄羅斯軍隊已推進到烏克蘭東部的蘇米州。烏克蘭總統澤倫斯基今天否認蘇米州一座村莊已遭俄羅斯占領。此外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。