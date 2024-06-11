華郵：美國務院解禁 允烏克蘭民兵使用美國武器
「華盛頓郵報」今天援引美國國務院官員的話報導，拜登政府將解除禁令，允許一個具爭議的烏克蘭軍事部隊使用美國武器。
根據「華盛頓郵報」，在新分析發現無證據顯示烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）侵犯人權後，國務院已撤銷亞速營不得使用美國的訓練和武器這項長達10年的禁令。
國務院在華郵取得的聲明中表示：「經過徹底審查後，烏克蘭第12特種部隊亞速營通過了美國國務院的雷希法案（Leahy Law）審查。」
美國1997年通過的雷希法案（Leahy Law），禁止美軍對人權紀錄不佳國家的軍隊提供援助。
具有極右翼和極端民族主義根源的亞速軍團（AzovRegiment）隸屬烏克蘭國家衛隊（National Guard），前身是2014年成立的一個營，並在烏克蘭東部地區和俄羅斯支持的分離主義分子作戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言