快訊

被大姑夫控涉潛艦聲紋、內線交易不法案 徐巧芯5點聲明駁斥：歡迎來查

台股開盤漲126點 台積電漲13元開892元

有望終結戰爭？聯合國安理會首通過「美版停火協議」 以色列態度模糊引人揣測

巴西總統赴義大利G7峰會 關注烏克蘭與中東議題

中央社／ 聖保羅10日專電

巴西政府今天表示，不對上週末歐洲議會選舉，極右翼、中右翼以及民粹主義勢力擴大予以置評，但預計魯拉總統將在訪問瑞士和義大利（G7）峰會期間會見多國領袖。

根據巴西政府，魯拉預計12日啟程飛往日內瓦，13日晚間前往義大利參加七大工業國集團（G7）峰會。

峰會將重點關注烏克蘭及中東情勢、協助非洲發展以及AI治理機制等。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將出席13日至15日在義大利舉行的G7高峰會，迄今已有8位歐洲領袖要求在G7峰會期間與魯拉進行雙邊會議。

到目前為止，魯拉只申請與受邀參加G7峰會的天主教教宗方濟各會面。

根據巴西外交部，這是魯拉總統自2003年以來第8次應邀參加會議。預計這次在峰會和雙邊會議上，魯拉將談及尊嚴勞動（decent work）、對抗饑餓和向超級富豪徵稅等問題。

出於外交因素，巴西政府只公布魯拉將與4國領袖會面，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、法國總統馬克宏（Emannuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

此外，巴西政府透露，魯拉13日早上飛抵日內瓦後，立刻出席國際勞工組織（ILO）「社會正義聯盟論壇」開幕，開幕致詞中將提出捍衛勞工權利的建議和倡議，重申巴西反對不平等和社會排斥的立場。

論壇中將討論應對社會不平等、實現與人權相結合的勞工權利、擴大能力和獲得生產資料的機會以及促進有尊嚴勞動等議題。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

歐洲議會選舉 右派勢力大勝 馬克宏宣布解散國會 提前改選

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

澤倫斯基抨擊巴西總統「優先考慮與侵略者結盟」

G20峰會前 習近平將赴巴西國是訪問

相關新聞

烏邊防局：32名外逃烏克蘭男子在匈牙利被捕

（德國之聲中文網）根據烏方提供的消息，有32名烏克蘭人乘坐一輛貨車從該國西部穿越邊界逃到匈牙利。烏克蘭國家邊防局發言人德姆申科（Andrij Demtschenko）周一表示：“鄰國方面通報稱，他們發

澤倫斯基駁斥俄軍推進蘇米州 烏軍稱擊中俄防空系統

車臣共和國領導人表示，俄羅斯軍隊已推進到烏克蘭東部的蘇米州。烏克蘭總統澤倫斯基今天否認蘇米州一座村莊已遭俄羅斯占領。此外...

烏軍稱首度擊毀俄匿蹤戰機Su-57 普亭承認每月有5000名士兵陣亡

路透9日引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）報導，烏軍已首度擊毀俄軍蘇愷57（Su-57）匿蹤戰鬥機。該重型戰機屬於當前全...

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

路透9日引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）報導，烏軍已首度擊毀俄軍蘇愷57（Su-57）匿蹤戰鬥機。該重型戰機屬於當前全...

柬埔寨不參加烏克蘭「和平峰會」 洪森稱：是柬國的自主決定

中國大陸的鐵桿盟友柬埔寨也宣布不會參加瑞士於六月中舉辦的烏克蘭「和平峰會」。柬埔寨參議院主席、前首相洪森7日在社交媒體X...

推進結束了？俄軍哈爾科夫攻勢停頓 白宮：美武器協助改變戰役趨勢

美國白宮7日表示，俄羅斯在烏克蘭東北部哈爾科夫州的攻勢陷於停頓，且不太可能取得任何進一步的進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。