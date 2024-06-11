巴西總統赴義大利G7峰會 關注烏克蘭與中東議題

巴西政府今天表示，不對上週末歐洲議會選舉，極右翼、中右翼以及民粹主義勢力擴大予以置評，但預計魯拉總統將在訪問瑞士和義大利（G7）峰會期間會見多國領袖。

根據巴西政府，魯拉預計12日啟程飛往日內瓦，13日晚間前往義大利參加七大工業國集團（G7）峰會。

峰會將重點關注烏克蘭及中東情勢、協助非洲發展以及AI治理機制等。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）將出席13日至15日在義大利舉行的G7高峰會，迄今已有8位歐洲領袖要求在G7峰會期間與魯拉進行雙邊會議。

到目前為止，魯拉只申請與受邀參加G7峰會的天主教教宗方濟各會面。

根據巴西外交部，這是魯拉總統自2003年以來第8次應邀參加會議。預計這次在峰會和雙邊會議上，魯拉將談及尊嚴勞動（decent work）、對抗饑餓和向超級富豪徵稅等問題。

出於外交因素，巴西政府只公布魯拉將與4國領袖會面，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、法國總統馬克宏（Emannuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

此外，巴西政府透露，魯拉13日早上飛抵日內瓦後，立刻出席國際勞工組織（ILO）「社會正義聯盟論壇」開幕，開幕致詞中將提出捍衛勞工權利的建議和倡議，重申巴西反對不平等和社會排斥的立場。

論壇中將討論應對社會不平等、實現與人權相結合的勞工權利、擴大能力和獲得生產資料的機會以及促進有尊嚴勞動等議題。