澤倫斯基駁斥俄軍推進蘇米州 烏軍稱擊中俄防空系統

車臣共和國領導人表示，俄羅斯軍隊已推進到烏克蘭東部的蘇米州。烏克蘭總統澤倫斯基今天否認蘇米州一座村莊已遭俄羅斯占領。此外，烏克蘭軍隊聲稱擊中俄羅斯的防空系統。

法新社報導，車臣共和國領導人卡狄羅夫（RamzanKadyrov）昨天表示，俄羅斯軍隊已占領了烏克蘭東部 蘇米州的邊界村莊里日夫卡（Ryzhivka）。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯破壞團體的行動已被「摧毀」，蘇米州在烏克蘭軍隊的「全面控制中」。

澤倫斯基在社群媒體上的聲明說：「至於里日夫卡村，占領者試圖在當地實施宣傳戰。截至今日上午，村莊裡的俄羅斯旗幟已被摧毀，目前沒有占領者的蹤跡。」

烏克蘭軍方今天表示，烏軍漏夜對俄國占領的克里米亞半島發動飛彈攻擊，擊中了俄軍的三套地對空防禦系統。

路透社報導，烏克蘭參謀總部今天表示，烏軍擊中贊科伊（Dzhankoi）的一套S-400系統，以及伊夫帕托瑞亞（Yevpatoriya）和卓諾摩爾斯克（Chornomorske）附近的兩套S-300系統，造成俄軍防空方面的重大損失。

路透社無法獨立核實這項聲明。俄國防部沒有立即發表評論。當地Telegram頻道通報在贊科伊和伊夫帕托瑞亞附近傳出爆炸。

烏克蘭軍隊在Telegram帳號表示，「我們的飛彈未遭敵軍『高效率』防空系統攔截」。

俄羅斯軍方今天聲稱占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）南部戰線的一座村莊。

俄國防部今天表示，俄軍「持續推進深入敵軍防線，解放了俄軍占領城市頓內茨克市（Donetsk）西南部的斯塔羅馬約斯克村（Staromaiorske）。