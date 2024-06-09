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戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

戰爭以來重大戰果！烏軍宣稱首度擊毀俄羅斯匿蹤戰機Su-57

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
俄軍Su-57匿蹤戰鬥機。路透
俄軍Su-57匿蹤戰鬥機。路透

路透9日引述烏克蘭國防部情報總局（GUR）報導，烏軍已首度擊毀俄軍蘇愷57（Su-57）匿蹤戰鬥機。該重型戰機屬於當前全球最先進的5代機，具多用途並採雙發動機設計，造價可達4500萬美元（台幣約15億元）。

GUR在社群媒體Telegram發文寫道，擊毀在俄羅斯境內1座空軍基地的1架Su-57，並貼出幾張衛星照片，以證實其所言不虛。但該貼文並未詳述這架戰機是受到怎樣攻擊，或由哪支烏軍部隊發動。

GUR稱，這架戰機當時停在俄國阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）機場，距俄烏兩軍部隊膠著的戰場前線589公里。GUR提供的衛星照片也顯示，該機7日完好無損地停放在該機場，但8日照片就可見該機附近出現爆炸坑洞，以及火災造成的特有煙燻黑漬。

由於烏克蘭缺乏能深入襲擊俄國首都莫斯科的飛彈數量，故自前年2月遭俄國入侵以來，主要藉由長程無人機越境突襲俄國目標。

支持俄國侵烏、自稱「戰機轟炸機」（Fighterbomber）的俄國人氣部落客也坦言，前述Su-57遭烏軍攻擊的說法屬實，而且是由1架無人機執行。該機遭彈片擊中，正進行損害評估，以了解還能否修復。若評估後確認「沒救」，將是史上第1架戰損的Su-57。

俄國官媒俄羅斯新聞社記者哈成科（Alexander Kharchenko）亦貼出1段加密訊息。其內容雖未直接承認烏軍這起攻擊，但批評該機場缺乏能保護軍機的機庫或機棚。

儘管俄國吹捧Su-57能匹敵美軍的F-22與F-35匿蹤戰機，可勝任多種戰場角色，但Su-57深受研發進程延宕所苦，2019年還發生1次墜機事故。其製造商說，前年才開始量產。

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