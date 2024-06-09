柬埔寨不參加烏克蘭「和平峰會」 洪森稱：是柬國的自主決定

中國大陸的鐵桿盟友柬埔寨也宣布不會參加瑞士於六月中舉辦的烏克蘭「和平峰會」。柬埔寨參議院主席、前首相洪森7日在社交媒體X平台發佈此聲明，他還強調，中國從不對柬埔寨指手畫腳，反而是一些批評中柬關係的國家不斷對柬埔寨施壓。

中國大陸早前已表態不會參加「和平峰會」，部分國家也跟進，但被一些西方媒體指稱中國試圖影響其盟友不參加「和平峰會」，中國外交部和巴西外交部日前還公布解決烏克蘭危機的「六點共識」，並歡迎各國加入。

洪森早前接受柬埔寨媒體Fresh News專訪時宣布，柬埔寨不會參加此次瑞士「和平峰會」。他說，和會沒有邀請俄羅斯，這意味著柬埔寨如果參加便「將犯下嚴重錯誤」。

他說，在沒有俄羅斯的情況下參加和會將是一個嚴重錯誤，也是對柬埔寨外交政策的侮辱。「柬埔寨不參會是基於我們主權做出的決定，中國沒有阻止柬埔寨參加，也沒有向我們施加任何壓力」。

洪森指出，他近日已經告知烏克蘭方面以及美國中央情報局局長、國防部長：如果不邀請俄羅斯參會，和會不會取得成功。

洪森表示，這是柬埔寨一貫立場，並非是中方建議或施壓的結果。他指出：「柬埔寨是一個獨立的國家，這麼多年來，中方從未要求我『要這樣做或那樣做』。相反，那些指責柬埔寨『跟著中國走』的人，卻總是給柬埔寨施加壓力，讓柬埔寨『跟著他們走』，因此經常與我發生言語衝突」。

「柬埔寨不參加和會是柬埔寨人的權利，因為我們認為這不會成功……」洪森最後強調，「請不要試圖借此指責中國，請停止將柬埔寨與針對中國的地緣政治遊戲聯繫起來」。