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日媒：日本與烏克蘭將簽署雙邊文件 加強援烏

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。路透資料照
日本首相岸田文雄。路透資料照

日本媒體報導，日本與烏克蘭政府近期將簽署強化援烏的雙邊文件，首相岸田文雄預計在義大利參加七大工業國集團（G7）高峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基會面並達成相關協議。

日本放送協會（NHK）引述消息人士說法報導，岸田配合本月13日開幕的G7峰會，將於訪問義大利期間與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，目前正在協調屆時簽署這項雙邊文件。

讀賣新聞報導，文件內容包含若烏克蘭遭遇俄羅斯新的侵略行為，根據雙邊任一國家的請求，將在24小時內展開雙邊協議以迅速提供支援。

報導提到，為了強化情報相關合作，雙邊文件也將載明加速談判能交換安保相關機密情報的「情報保護協定」。

日本政府過去致力提供烏克蘭財政支援、重建相關經濟協助。雙邊文件除了會提到日本援助烏克蘭的事蹟之外，也會強調持續提供協助，像是掃雷、清除瓦礫、支援包含電力在內的能源相關援助。

這份雙邊文件的有效期限預計為10年。

G7領袖2023年7月的共同宣言承諾提供烏克蘭長期的安全保障協助，具體支援內容則由各國與烏克蘭之間展開雙邊協議後敲定。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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