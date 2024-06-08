耿爽：中巴解決烏危機六點共識是最大公約數 歡迎各國加入

據中國常駐聯合國代表團網站，大陸常駐聯合國副代表耿爽在安理會審議烏克蘭問題時表示，中國外長王毅與巴西總統首席顧問阿莫林共同發表的關於烏克蘭危機的「六點共識」是當前國際社會圍繞烏克蘭危機所能形成的最大公約數，他歡迎更多國家支持並加入中國、巴西關於解決烏克蘭危機的共識。

聯爽表示，中方對烏克蘭戰火仍在延宕、人道局勢日益嚴峻、外溢風險持續顯現深表關切。我們呼籲衝突當事人保持理性克制，嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施，同時呼籲當事人盡快恢復對話接觸，實現停火止戰。

他表示，中方不是烏克蘭危機的製造者和參與者。自衝突爆發以來，中方始終堅持勸和促談，為政治解決烏克蘭危機做出積極努力。不久前，中國外長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林在北京舉行會談，雙方共同發表了關於烏克蘭危機的「六點共識」，強調對話談判是化解危機的唯一出路，呼籲各方共同努力推動局勢緩和降溫，同時呼籲各方加強人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

耿爽說，烏克蘭第一副外長(瑟比加）剛結束訪華，雙方就烏克蘭問題進行深入溝通，中方也向烏方詳盡介紹了「六點共識」。我們相信，「六點共識」符合大多數國家的共同期望，是當前國際社會圍繞烏克蘭危機所能形成的最大公約數。我們歡迎更多國家支持並加入「六點共識」，逐步擴大政治解決的積極勢頭，讓實現和平的前景更加光明。

他說，衝突對抗沒有贏家，軍事手段帶不來持久和平。中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，將繼續秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，同有關各方保持接觸溝通，為政治解決危機作出不懈努力。