不甩普亭？馬克宏再表態：想派軍事教官去烏克蘭
法國總統馬克宏7日在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會晤後表示，希望「最終確定」一個國家聯盟，以向烏克蘭派遣軍事教官，並確認法國即將提供幻影2000-5戰機及協助培訓烏克蘭飛行員，強調派遣教官至烏克蘭不代表與俄羅斯的衝突升級。
NHK報導，美國和德國領導人擔心西方軍事人員進入烏克蘭可能會使衝突升級，俄羅斯總統普亭也警告，若派出軍事教官，他們將成為合法攻擊目標。
馬克宏在與澤倫斯基舉行會後記者會時表示，在烏克蘭領土上訓練士兵更有效率也實際。澤倫斯基對此表示同意，並稱許多北約國家已在其領土上訓練烏軍，但差別在於，在烏克蘭訓練的時間會更短。
馬克宏也承諾提供幻影2000-5戰機，但未透露數量。澤倫斯基對這此表示歡迎，稱這將表明「歐洲比敢於威脅他們的邪惡勢力更強大」。
澤倫斯基也會見法國軍事工業的高管，他們同意在烏克蘭建立子公司，這些公司生產的榴彈砲和其他彈藥皆已在戰爭中使用。
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