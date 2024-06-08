烏將獲85架F-16 飛行員僅20人

一位烏克蘭軍方高階消息人士五月說，基輔可望在六月至七月從西方友邦接收首架F-16戰鬥機。截至五月丹麥、荷蘭、挪威及比利時已承諾送F-16給烏克蘭，共八十五架、將組成四個F-16中隊；其他國家則答應培訓烏克蘭飛行員。

自前年二月俄烏開戰以來，基輔持續尋求F-16，以助其對抗俄國擁有的空優。該消息人士未透露哪國將提供這些F-16。

烏克蘭總統澤倫斯基五月在社群媒體Ｘ發文宣布，基輔和布魯塞爾達成雙邊安全協議，包括後者將在二○二八年前交付卅架F-16；丹麥國防部長波爾森二月亦表示，烏克蘭空軍在今夏前，將獲第一批F-16；另據烏媒「基輔獨立報」，荷蘭承諾援烏共廿四架F-16。

烏軍飛行員與地勤已接受西方夥伴數月培訓。烏克蘭官員視F-16入列，為其空軍必不可少的升級。俄國侵烏初期，烏克蘭軍方不得不仰賴相對小規模的蘇聯時期戰機機隊。美國富比世報導，在俄烏戰爭爆發前，烏軍有共約一○五架MiG-29、Su-24及Su-25戰機，而由於Su-27速度較快和較易操控，使其成為烏軍最有用的戰機。

此外，美國財經內幕六日報導，烏克蘭想要美國及其北約組織（NATO）盟邦再培訓卅位F-16駕駛員，但位於美國亞利桑那州、丹麥與羅馬尼亞的訓練設施無法滿足需求。這代表儘管基輔共將從歐洲友邦獲八十五架F-16，但很可能僅有廿位合格的F-16飛行員。

以亞利桑那土桑的F-16學校為例，由於該校和其他國家也簽有訓練合約，故一次最多只能接受十二位烏克蘭學員，而丹麥及羅馬尼亞同樣有類似問題。美國政治新聞網站Politico於五日報導，烏克蘭說，共有卅位飛行員有資格立刻開始在美國受訓駕駛F-16。該報導稱，鑒於受訓管道有限，基輔對此愈來愈感到沮喪。