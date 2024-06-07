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美烏峰會宣布對烏援助73億元 拜登為軍援延宕半年首公開致歉
美國總統拜登7日和烏克蘭總統澤倫斯基在法國巴黎舉行高峰會，美方對烏軍援一度延宕數月之久，拜登首度公開向烏方致歉。他並在會中宣布，美國最新的2.25億美元（台幣約73億元）對烏援助，還強調美國將與烏克蘭站在一起，不會在俄羅斯侵烏時一走了之。
對此前美國耽擱援烏進程，讓俄國漁翁得利，拜登當澤倫斯基面道歉，並表達遺憾。拜登指稱，當時（共和黨）若干「很保守」的國會議員使610億美元的對烏軍援包裹延宕達半年。民主黨籍的拜登在「拜澤會」強調，「我們還在，完全而且徹底」。
由於美、烏領袖6日才在法國諾曼第出席二戰盟軍D-Day登陸紀念日80周年活動，澤倫斯基應景地說，團結一致非常重要，美國、所有美國人民和烏克蘭並肩而行，就像二戰時那樣。
這是自去年12月澤倫斯基訪問華府以來，拜、澤首次當面會談。兩人下周將在義大利召開的七大工業國集團（G7）峰會再次會晤。
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