快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

「有信心贏得戰爭」澤倫斯基法國演說 籲西方國家做更多實現公正和平

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基敦促西方國家領袖採取更多行動，以達成公正的和平。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基敦促西方國家領袖採取更多行動，以達成公正的和平。 美聯社

俄烏戰爭持續進行之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促西方國家領袖採取更多行動，以達成公正的和平。他並表示，他有信心基輔將贏得這場戰爭。

法新社報導，西方國家領袖昨天踏上法國北部海灘，參加二戰諾曼第登陸（D-Day）80週年紀念活動後，今天澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在巴黎向法國國會發表演說，美國總統拜登（Joe Biden）預定將在諾曼第（Normandy）發表關於民主的主題演講。

澤倫斯基告訴法國下議院「國民議會」（NationalAssembly），他期盼本月稍晚在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，能使俄烏衝突加速邁向公正的結束。

他說：「首屆和平峰會可能成為一種典範，能使俄烏戰爭邁向公正的結束。我很感激你們所做的一切，這些已經很多了。但要實現公正的和平，需要做得更多。」

澤倫斯基示警，在諾曼第登陸80週年後，歐洲「很可惜不再是充滿和平的大陸」，追根究柢是因為俄羅斯在2022年入侵烏克蘭。

他問國會，「（俄國總統）蒲亭可能打贏這場戰爭嗎？不會。因為你我都沒有戰敗的權利」。

俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

「會與你們同在」拜登宣布增援烏72億元 為軍援延宕首公開致歉

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

【專家之眼】反俄聯盟黔驢技窮？瑞士峰會黯淡無光？

澤倫斯基訪菲律賓會小馬可仕 年內馬尼拉設大使館

相關新聞

美烏峰會宣布對烏援助73億元 拜登為軍援延宕半年首公開致歉

美國總統拜登7日和烏克蘭總統澤倫斯基在法國巴黎舉行高峰會，美方對烏軍援一度延宕數月之久，拜登首度公開向烏方致歉。他並在會...

「有信心贏得戰爭」澤倫斯基法國演說 籲西方國家做更多實現公正和平

在俄烏戰爭持續進行之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促西方國家領袖採取更多行動，以達成公正的和平。他並表示，他有信心基輔將贏...

俄羅斯未獲邀請…烏克蘭問題峰會將展開 大陸仍聲稱不會參加

美國國務院發言人今天對記者表示，美方鼓勵中國參加這個月在瑞士舉行的烏克蘭問題峰會。在俄羅斯未獲邀請的情況下，與俄國關係密...

諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

在多國領袖紀念諾曼第登陸80週年後，美國總統拜登今天將在巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並宣布一波規模2.25億美元（約新台...

再為「鐵桿兄弟」說話 普亭：中國經濟模式比美國有效

繼日前駁斥美國財政部長葉倫「中國產能過剩論」之後，俄羅斯總統普亭5日再為中國發聲，他表示，美國和一些歐洲國家企圖以某種方...

拜登：不會用美武器攻擊克宮 僅俄邊境使用

針對美國批准烏克蘭使用美援武器打擊俄羅斯本土，總統拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪表示，美國的武器不會被用來打擊莫斯科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。