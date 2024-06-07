俄羅斯未獲邀請…烏克蘭問題峰會將展開 大陸仍聲稱不會參加
美國國務院發言人今天對記者表示，美方鼓勵中國參加這個月在瑞士舉行的烏克蘭問題峰會。在俄羅斯未獲邀請的情況下，與俄國關係密切的中國目前為止聲稱不會參加。
烏克蘭表示，已有100多個國家接受邀請參加峰會，討論該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提和平計畫的條款。該計畫的目的，是要終止俄羅斯2022年2月起，對烏國的全面入侵。俄國並未受邀參加15日、16日舉行的會議。
與俄羅斯關係密切的中國，迄今仍表示不會參加這次峰會，並將交戰的俄烏雙方都要能出席峰會，視為任何實質和平會議的先決條件。
美國國務院發言人說：「我們當然會鼓勵中國參加這次峰會。他們過往曾參加過峰會，我方當時認為他們的出席幫助很大；我們認為他們這次出席，也會很有幫助。」
發言人還表示，中國應該打擊那些美國政府聲稱幫助俄羅斯國防工業基礎的公司，這將「更有幫助」。
俄羅斯嘲諷，在沒有俄國參與的情況下，舉行峰會的想法根本毫無意義。烏克蘭則控俄方試圖擾亂這次的峰會。
美國先前曾表示，美方和歐盟必須向中國傳達一個訊息，那就是中國企業面臨抉擇，看是要與美國、歐盟經濟體展開業務往來，還是要提供軍、民兩用產品給俄羅斯。
拜登政府加強了對付中國支持俄羅斯一事的力道，並於去年12月發布一項行政命命，揚言將對幫助莫斯科規避西方制裁的金融機構實施制裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言