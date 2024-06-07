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俄羅斯未獲邀請…烏克蘭問題峰會將展開 大陸仍聲稱不會參加

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
在俄羅斯未獲邀請的情況下，與俄國關係密切的大陸目前聲稱不會參加峰會。路透社
在俄羅斯未獲邀請的情況下，與俄國關係密切的大陸目前聲稱不會參加峰會。路透社

美國國務院發言人今天對記者表示，美方鼓勵中國參加這個月在瑞士舉行的烏克蘭問題峰會。在俄羅斯未獲邀請的情況下，與俄國關係密切的中國目前為止聲稱不會參加。

烏克蘭表示，已有100多個國家接受邀請參加峰會，討論該國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提和平計畫的條款。該計畫的目的，是要終止俄羅斯2022年2月起，對烏國的全面入侵。俄國並未受邀參加15日、16日舉行的會議。

與俄羅斯關係密切的中國，迄今仍表示不會參加這次峰會，並將交戰的俄烏雙方都要能出席峰會，視為任何實質和平會議的先決條件。

美國國務院發言人說：「我們當然會鼓勵中國參加這次峰會。他們過往曾參加過峰會，我方當時認為他們的出席幫助很大；我們認為他們這次出席，也會很有幫助。」

發言人還表示，中國應該打擊那些美國政府聲稱幫助俄羅斯國防工業基礎的公司，這將「更有幫助」。

俄羅斯嘲諷，在沒有俄國參與的情況下，舉行峰會的想法根本毫無意義。烏克蘭則控俄方試圖擾亂這次的峰會。

美國先前曾表示，美方和歐盟必須向中國傳達一個訊息，那就是中國企業面臨抉擇，看是要與美國、歐盟經濟體展開業務往來，還是要提供軍、民兩用產品給俄羅斯。

拜登政府加強了對付中國支持俄羅斯一事的力道，並於去年12月發布一項行政命命，揚言將對幫助莫斯科規避西方制裁的金融機構實施制裁。

中共 俄烏戰爭 俄羅斯 拜登 澤倫斯基 烏克蘭 美國

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