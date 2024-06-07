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諾曼第登陸80周年後…拜登將會澤倫斯基 宣布新一波73億元軍援

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。路透社資料照
美國總統拜登（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。路透社資料照

在多國領袖紀念諾曼第登陸80週年後，美國總統拜登今天將在巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並宣布一波規模2.25億美元（約新台幣73億元）軍援；澤倫斯基也將在法國國會發表演說。

這會是拜登與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自去年12月在華府會晤以來的首度面對面會談，當時兩人為了替烏克蘭爭取更多援助，與共和黨反對勢力角力。

兩人下週將在義大利舉行的七大工業國集團（G7）峰會上再次會面，屆時富裕國家將討論利用俄羅斯入侵烏克蘭後被凍結的資產，提供烏克蘭500億美元援助。

澤倫斯基上月向路透社表示，西方國家在援烏方面花了太久時間來做決定。

消息人士指出，這筆規模2.25億美元的新武器包括砲彈和防空攔截器等。在俄軍上月10日發動攻勢拿下部分村落後，烏方一直苦於防守哈爾科夫州（Kharkiv）。

拜登上週改變立場，決定讓烏克蘭得以朝俄羅斯境內支援攻打哈爾科夫的軍事目標發射美國供應的武器。

拜登、英國國王查爾斯三世（King Charles III）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天為1944年6月6日在法國北部諾曼第海灘登陸的數以萬計盟軍士兵舉行紀念儀式，澤倫斯基也受邀出席。

拜登今天晚間將返回諾曼第，在赫克角（Pointe duHoc）發表演說，主題為捍衛自由與民主。赫克角是一處陡峭的岬角，美軍當年在諾曼第登陸期間對此地的德國碉堡發動大膽攻擊。

馬克宏也將在巴優（Bayeux）發表演說。巴優是盟軍在諾曼第登陸後第一個從德國手中解放的法國城鎮。

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