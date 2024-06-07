馬克宏：法國將提供幻象2000戰鬥機給烏克蘭
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天告訴法國電視台，法國計劃提供幻象2000戰鬥機（Mirage 2000）給烏克蘭。
路透社報導，馬克宏說，法國政府明天會公布上述計畫，但他並未說明數量、時程以及財務條件。
馬克宏還說，法國提議讓烏克蘭飛行員從今年夏天起在法國受訓。
他也提到，法國已提議訓練4500名烏克蘭官兵。馬克宏並未說明訓練地點，但他指出烏克蘭境內目前並沒有法國軍事訓練人員。
根據法新社，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天在法國參加諾曼第登陸80週年紀念活動，明天將赴法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）與馬克宏會談。
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