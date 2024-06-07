又口誤 拜登搞混習近平普亭

美國總統拜登上月底接受時代雜誌採訪時頻頻出錯，忘記關於經濟、外交政策和他從事公職期間的重要事實，甚至混淆中國大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的名字。

根據時代雜誌採訪後的事實查核，拜登在五月廿八日的採訪中重複錯誤的說法，稱他任內的薪資增長速度超越通膨；低估自二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來美國對烏克蘭的外援金額；並且高估日本國防支出和非洲人口。

根據勞工統計局的最新報告，二○二三年四月至二○二四年四月，經季節性調整的美國實際平均時薪增加百分之○點五，但自拜登二○二一年一月上任以來，每周薪資中位數並未跟上通膨的速度。

通膨率在二○二二年六月達到百分之九點一的高峰，是一九八○年代早期以來最高，拜登試圖將此歸咎於前任總統。

被問到他新宣布的大陸商品關稅是否會使物價升高時，拜登將大陸和俄羅斯領導人的名字搞混，他回答：「不會，這有區別。我從一開始就明確告訴普亭，我們不會參與」，接著又說，「例如，川普想對所有商品課徵百分之十關稅，這就會使美國所有物價上漲」。時代雜誌的編輯註明，「此處拜登似乎是指習近平，而非普亭」。

談俄烏戰爭，拜登說：「我們為烏克蘭花了很多錢，但歐洲總支出比美國多。」事實上自俄國入侵以來，美援烏資金比歐盟多出約六百八十億美元。

他還說，在擔任參議員和副總統期間，有一個月的時間待在烏克蘭。然而找不到拜登在一九七三年至二○○九年擔任參議員期間訪問烏克蘭的報導。

在回答美國印太策略時，拜登稱日本將國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之三用於國防。事實上自一九六○年以來，日本國防支出約ＧＤＰ百分之一。

拜登還表示，非洲人口未來幾年將增至「十億人」。然而，非洲目前已有十四億人。