諾曼第登陸80周年演說…拜登挺烏 讚諾曼第精神

美國總統拜登六日在紀念諾曼第登陸八十周年活動上發表演說，呼籲世界團結一致，捍衛自由民主，並稱將繼續防衛烏克蘭，「我們不會一走了之」，讓俄羅斯威脅歐洲更多國家。

拜登在諾曼地美軍公墓舉行的儀式上指出，「向惡霸投降，向獨裁者臣服，根本是難以想像」。他說，「如果我們做出這種事，意味我們忘掉了在這些神聖灘頭上發生過的事情。我們不會遺忘」。諾曼第登陸是史上最大規模的兩棲攻擊行動，拜登稱這項行動說明「真正的聯盟如何讓我們更強大，我祈禱我們美國人永遠不會忘記這個教訓」。

拜登說，烏克蘭人抵抗俄羅斯侵略，喚起了諾曼第登陸的精神。他說，俄烏衝突是獨裁與自由之間無止盡鬥爭的一部分，「烏克蘭受到暴君入侵，他們正以非凡的勇氣作戰，經歷了巨大損失，卻從未放棄」。

拜登說，烏克蘭對抗暴政的戰爭，如同諾曼第登陸爭取自由之戰，北約和更廣泛的挺烏國際聯盟將跟烏克蘭堅強地站在一起，「不會一走了之」。

拜登稱北約是「世界上最偉大的軍事聯盟」，且「比以往任何時候都更堅決要維護和平」。他說「孤立不是八十年前的答案，也不是現在的答案」。

八十年前的六月六日，十五萬盟軍從諾曼第五處灘頭登陸，最終擊敗納粹德國解放歐洲。當年的老兵已逐漸凋零，今年有大約兩百名二戰老兵參加諾曼第各項紀念活動，他們都已年逾九十，有的已百歲高齡。

英國國王查理三世六日訪問法國出席諾曼第登陸紀念活動，致詞時呼籲自由國家團結對抗暴政。烏克蘭總統澤倫斯基、德國總理蕭茲都應邀與會，但俄國二○二二年入侵烏克蘭引發二戰以來歐陸最大衝突，因此並未受邀。