普亭：擬向他國供應武器 攻擊西方

俄羅斯總統普亭五日接受外國媒體訪問時，抨擊西方向烏克蘭提供遠程武器，也警告不排除動用核武，並可能向其他國家提供遠程武器攻擊西方目標。他還說，俄中將繼續舉行軍事等各類聯合演習，在軍事技術合作領域有東西提供給中國大陸。

普亭表示，俄中貿易規模超過預期，正在成功實現貿易多樣化。他說，西方指責大陸汽車生產過剩是胡說，「他們怎麼回事，不知道是誰決定生產是否過剩嗎？由市場決定」。

普亭形容中國的經濟非常可靠，而且科技水平愈來愈高，美國及一些歐洲國家試圖以某種方式，減慢中國經濟發展是一個很大的錯誤，試圖阻礙中國經濟發展，對美國的經濟反而不利。

在軍事領域，他說，俄中正在舉行軍事等各類聯合演習，兩國軍事技術合作正在進行，「我們有東西可以提供給中國朋友，他們對這方面的共同工作有興趣」。

普亭表示，他希望近期在上合組織和金磚國家平台與大陸國家主席習近平接觸。

普亭五日與路透、美聯社等國際媒體人員會面逾三小時，是俄羅斯出兵烏克蘭以來首次。當被問及核戰風險時，普亭指西方國家假設俄羅斯永遠不會使用核武是錯誤的，當國家領土完整或主權受到威脅時，可以動用一切手段應對，包括核武器。

對於西方國家日前同意烏克蘭使用他們援助的部份武器攻擊俄羅斯境內，普亭警告將會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。

普亭說，如果有人運送武器到戰區以攻擊俄羅斯或製造麻煩，俄方亦有權在不同地方做出部署，針對這些國家的敏感設施進行打擊。

此外，普亭也說，外界稱俄羅斯可能攻擊北約，是一派胡言、愚蠢和瘋狂說法，警告不要把俄羅斯視為敵人，否則只會傷害自己。