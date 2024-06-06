與國際媒體對談！普亭稱俄羅斯沒有「帝國野心」 狂讚大陸經濟模式優於美國

（德國之聲中文網）6月5日，在第27屆聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）期間，俄羅斯總統普亭與多國通訊社領導人進行了會談。這是2022年俄羅斯發動起來烏克蘭的戰爭以來，普亭與國際媒體界的首次碰面。

普亭批評西方國家繼續向基輔提供更先進的武器。繼英國和法國之後，上周美國和德國也宣布允許烏克蘭使用其提供的遠程導彈打擊俄羅斯境內的軍事目標。

普亭說：如果他們將那些武器運送到烏克蘭，對我們的領土發動襲擊，給我們製造麻煩，那麼為什麼我們沒有權利向世界其他地區提供同樣類型的武器？他表示，這些地區可以使用俄羅斯的武器對那些向烏克蘭提供武器的國家發起敏感的打擊。

進攻北約？一派胡言

普亭還否認莫斯科對前蘇聯領土有所企圖，並稱俄羅斯無意攻擊北約。你們臆想出俄羅斯要進攻北約，是不是完全失去理智了？是誰編造的？這是垃圾，完全是一派胡言。他還對法新社說，稱俄羅斯有帝國野心也是無稽之談。

2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，當年9月，俄羅斯吞並了其部分佔領的烏克蘭東部和南部4個地區。2014年，俄羅斯以類似的方式吞並了克裡米亞半島。包括普亭在內的眾多俄羅斯高級官員曾多次指出，這些地區曾是蘇聯和前沙俄帝國的一部分。

此外，俄羅斯還控制著格魯吉亞的兩個分離主義地區，以及摩爾多瓦的德涅斯特河左岸地區（Transnistria）。愛沙尼亞和立陶宛則指責莫斯科干涉波羅的海沿岸國家的政治--這些都是前蘇聯的領土。

普亭稱，西方指責俄揮舞核大棒，我提出過使用核武器的可能性嗎？是你們提出的。是你們把我扯到這個話題上，然後說我在揮舞核大棒。但他重申了俄羅斯的核信條：如果有人的行動威脅到俄羅斯國家的主權和領土完整，我們就認為可以使用我們所具備的一切手段。

普亭當天還表示，停止俄烏衝突的前提是不再向烏克蘭供應武器，他明確指出：如果美國停止向烏克蘭供應武器，屆時衝突將在兩到三個月內結束。

中國經濟模式優於美國

中國媒體引述俄新社報道，普亭還稱贊中國獨特且相當高效的經濟模式，認為其表現優於美國模式。普亭說：中國的經濟非常可靠，越來越高科技。美國和有些歐洲國家試圖用某種方法拖慢中國經濟，這是很大的錯誤。因為在我看來，為了取得成功，我們必須融入其發展，而不是試圖阻擋。

他還說，俄中貿易規模超預期，正在實現貿易多樣化，並且十分成功。普亭還說，俄中關係基於深厚的共同利益，並指出，過去15年以來，中國一直是俄羅斯主要貿易和經濟夥伴，中俄合作非常謹慎、冷靜、循序漸進。普亭還表示，俄羅斯將繼續與中國舉行聯合軍演，推動在軍事科技上的合作。

就今年11月將舉行的美國總統大選，普亭表示，他不在乎誰當選，會與美國人民選出的總統一起工作。

普亭還特別批評德國向烏克蘭提供武器，稱德國允許烏克蘭使用德國導彈打擊俄羅斯境內目標，毫無疑問將最終破壞俄德關係。他還說，當德國坦克首次出現在烏克蘭領土上時，就已經在俄羅斯產生了道德和倫理上的震撼。

（綜合報道）

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