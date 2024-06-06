快訊

「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

曾獲德國書商和平獎 烏克蘭知名作家札丹投筆從戎

中央社／ 基輔6日綜合外電報導
獲頒2022年德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」的烏國當代知名作家札丹宣布從軍。 路透社
獲頒2022年德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」的烏國當代知名作家札丹宣布從軍。 路透社

烏克蘭歷經2年多戰亂、尋求擴充兵力之際，獲頒2022年德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」的烏國當代知名作家札丹今天宣布從軍。

法新社報導，現年49歲的札丹（Serhiy Zhadan）在社群媒體發布一張身穿迷彩服、跪在一把自動步槍前的照片，並表示「我加入烏克蘭國家衛隊（NationalGuard）第13旅，我正在受訓，我為本國同胞服務」。

札丹是備受推崇的烏克蘭小說家和詩人，他的作品在國外廣被翻譯。

札丹宣布從軍之際，適逢烏克蘭軍方持續努力補充兵力。在此之前，基輔當局頒布新的軍事動員法以擴充兵力。

札丹與主要在烏克蘭東部邊界地區作戰的這個旅有著深厚的關係。他曾在哈爾科夫州（Kharkiv）讀書；近來俄軍在該州發動地面攻勢。

札丹2022年在基輔一場讀書會開始前告訴法新社記者，克里姆林宮決定入侵烏克蘭，意味烏國以外的國家必須選邊站，「人們必須清楚自己站在什麼立場：支持侵略者或力挺烏克蘭」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

賓士執行長：歐盟即將決定大陸電動車進口關稅

歐盟大選投票起跑 200萬首投族4國選民最低16歲

當西方悲劇遇上東方哲思「兩生花劫」改編德國名劇

要戰爭還是省電？俄烏開戰後全球局勢大變 日學者：能源是世界和平的基礎

相關新聞

曾獲德國書商和平獎 烏克蘭知名作家札丹投筆從戎

在烏克蘭歷經2年多戰亂、尋求擴充兵力之際，獲頒2022年德國出版界最高榮譽「德國書商和平獎」的烏國當代知名作家札丹今天宣...

北約秘書長：沒有對烏克蘭派兵計畫

在俄羅斯入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）諸多成員國相繼對基輔提供軍援，秘書長史托騰柏格今天表示，北約沒有在烏國...

普亭可能6月到訪？越南外交部：之後通報

俄羅斯官員之前表示，總統普亭造訪越南的籌備工作正在完善階段。越南外交部今天被問到普亭的越南行僅說「之後通報」，並宣布越南...

傳俄羅斯今夏將在加勒比海軍演 華府官員：不構成威脅但會嚴密監控

一位不願具名的美國高層官員今天透露，俄羅斯計劃今夏調度戰艦駛進加勒比海地區，這是俄國海軍操演的項目之一，其他的演訓可能還...

普亭：俄日和平條約仍不具談判條件 除非日本改變對烏立場

俄羅斯總統普亭5日表示，在日本持續支援烏克蘭的現狀下，包括北方四島領土問題在內的俄日和平條約締結，仍不具備繼續談判的條件...

烏克蘭限縮役男出境！美提醒公民：「雙重國籍」去了恐走不了

烏克蘭官員及美國駐烏克蘭大使館近日證實，烏克蘭政府進一步限縮役齡男性國民出境條件，往後烏克蘭男性公民在絕大多數情況下都無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。