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北約秘書長：沒有對烏克蘭派兵計畫

中央社／ 赫爾辛基6日綜合外電報導
北約秘書長史托騰柏格。 路透社
北約秘書長史托騰柏格。 路透社

俄羅斯入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）諸多成員國相繼對基輔提供軍援，秘書長史托騰柏格今天表示，北約沒有在烏國部署軍隊的計畫。

綜合法新社與路透社報導，史托騰柏格（JensStoltenberg）訪芬蘭期間表示：「北約沒有對烏克蘭部署軍隊的計畫。」他並說，北約正尋求「長期財政承諾，以確保不管需要多久的時間，我們都會支持烏克蘭」。

他訪芬蘭期間另指出，西方盟邦應確保軍援烏克蘭不再出現缺口，並說烏克蘭需要北約盟邦「說話算話和說到做到」。

史托騰柏格與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）召開聯合記者會時表示：「針對軍援烏克蘭，過去數月已經出現若干缺口和延遲。我們必須確保這不會再發生。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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