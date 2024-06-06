北約秘書長：沒有對烏克蘭派兵計畫
在俄羅斯入侵烏克蘭後，北大西洋公約組織（NATO）諸多成員國相繼對基輔提供軍援，秘書長史托騰柏格今天表示，北約沒有在烏國部署軍隊的計畫。
綜合法新社與路透社報導，史托騰柏格（JensStoltenberg）訪芬蘭期間表示：「北約沒有對烏克蘭部署軍隊的計畫。」他並說，北約正尋求「長期財政承諾，以確保不管需要多久的時間，我們都會支持烏克蘭」。
他訪芬蘭期間另指出，西方盟邦應確保軍援烏克蘭不再出現缺口，並說烏克蘭需要北約盟邦「說話算話和說到做到」。
史托騰柏格與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）召開聯合記者會時表示：「針對軍援烏克蘭，過去數月已經出現若干缺口和延遲。我們必須確保這不會再發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言