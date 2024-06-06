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普亭可能6月到訪？越南外交部：之後通報

中央社／ 河內6日專電
俄羅斯官員之前表示，總統普亭造訪越南的籌備工作正在完善階段。 路透社
俄羅斯官員之前表示，總統普亭造訪越南的籌備工作正在完善階段。 路透社

俄羅斯官員之前表示，總統普亭造訪越南的籌備工作正在完善階段。越南外交部今天被問到普亭的越南行僅說「之後通報」，並宣布越南副總理陳流光近日將赴俄國參加會議。

俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）近日在莫斯科向媒體提及普亭（Vladimir Putin）訪問北韓與越南的籌備進度時說：「相關工作正在完善階段」。普亭已收到前往北韓正式訪問的邀請，但赴越訪問一事，仍未有具體消息。

越南外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問，普亭的越南行是否會在普亭出訪北韓後緊接著登場，以及普亭是否會在6月訪越南。越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）對此僅簡單回應：「相關外事活動，我們將在之後通報。」

范秋姮今天宣布副總理陳流光（Tran Luu Quang）將出席6月5日至8日舉行的第27屆聖彼得堡國際經濟論壇。她說，訪問在越南與俄羅斯傳統友誼與兩國全面戰略夥伴關係在政治、外交、經濟等領域持續發展良好的背景下進行。

她還說，兩國保持高度的政治互信，同時在國際和區域多邊架構下緊密合作。陳流光此行將在論壇上發表重要講話，並進行各項雙邊會晤及相關活動。

越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen PhuTrong）3月26日曾與普亭通話，邀請普亭早日訪問越南。當時媒體報導，普亭愉快地接受邀請。

普亭曾4度造訪越南，其中3次是正式訪問，分別在2001年、2006年和2013年。他最近一次訪越是2017年，前往峴港（Da Nang）出席由越南主辦的亞太經濟合作會議（APEC）年會。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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