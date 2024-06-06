普亭：俄日和平條約仍不具談判條件 除非日本改變對烏立場

俄羅斯總統普亭5日表示，在日本持續支援烏克蘭的現狀下，包括北方四島領土問題在內的俄日和平條約締結，仍不具備繼續談判的條件。

NHK報導，普亭5日在聖彼得堡舉行的的經濟論壇與世界各國通訊社高層進行交談。就俄羅斯與日本間持續中斷的和平條約交涉，包含北方四島領土問題，普亭表示，「目前不具備與日本繼續就和平條約進行對話的條件。俄羅斯雖然不拒絕恢復，但前提是滿足必要條件」。

普亭表示，日本已宣布將加入達成戰略性擊敗俄羅斯的行列，但這可能會成為繼續有關和平條約對話的障礙，稱日方應該要先改變立場。

此外，普亭說，目前沒有前往北方四島的計畫，他正忙於其他事務，並指出，這是俄羅斯擁有主權的領土，沒有理由不訪問。

日本內閣官房長官林芳正6日在記者會回應，俄羅斯想要把責任轉嫁給日方的做法極不妥當，堅決無法接受。

林芳正稱，「因俄羅斯侵略烏克蘭，日俄關係陷入嚴峻局勢，雖然我們無法具體陳述，但我們將堅定地堅持解決問題並締結和平條約的方針」。

當被問及普亭可能訪問北方四國領土一事，林芳正表示，「俄羅斯政要訪問北方領土一事與日本立場勢不兩立。我們將繼續關注未來事態發展，並做出適當應對」。