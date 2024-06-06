瑞士和平峰會將登場 烏克蘭呼籲中國出席

烏克蘭和平峰會即將於瑞士登場，中國已表示不參加，烏克蘭則持續遊說，烏國第一副外長瑟比加昨天在北京與中國外交部副部長孫衛東會面時呼籲中國出席會議。

中國外交部官網公布，孫衛東與瑟比加（AndriySybiha）昨天在北京舉行中烏外交部磋商，「雙方就烏克蘭危機以及共同關心的國際和地區問題交換意見」。

有關俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的峰會即將於本月15至16日在瑞士中部城市琉森（Lucerne）召開 ，北京已表示不參加會議。

據法新社等外電報導，烏克蘭外交部聲明稱，瑟比加當天與孫衛東進行中烏外交部磋商時呼籲中國出席烏克蘭和平峰會，並形容這將是「為實現烏克蘭公正和持久和平做出實際貢獻的好機會」。

聲明指出，「正如雙方所指出的相互尊重主權和領土完整是烏中雙邊關係的基礎」。

烏克蘭聲明中未提到孫衛東的回應，而據中國外交部，孫衛東說，中方願與烏克蘭共同落實好兩國元首重要共識，弘揚相互尊重、真誠相待的優良傳統，始終著眼兩國人民的根本和長遠利益，推進各領域交流合作，維護好、發展好中烏關係。

中國外交部雖不參加烏克蘭和平峰會，但仍積極針對俄烏議題發言。

中國外長王毅4日表示，中國和巴西提出解決俄烏衝突的「六點共識」，獲得逾20國支持，包括：有關各方降溫局勢、對話談判、加大相關地區人道主義援助及支持交換戰俘、反對大規模殺傷性武器、反對攻擊核電站、反對割裂世界及製造封閉的政治或經濟集團。