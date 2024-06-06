快訊

全球首例！WHO：墨西哥出現人類感染H5N2禽流感死亡病例

嗆到一直咳…該拍背、喝水嗎？醫警告恐釀反效果 教正確做法

丹麥雕塑家反對「藝術洗白」，爭取民主最後一口氣

普亭警告「不排除動用核武」：也可能向他國供應武器攻擊西方

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事。路透
俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事。路透

俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事，除抨擊西方向烏克蘭提供遠程武器外，也警告當國家領土或主權受威脅時，不排除動用核武，並可能向其他國家提供遠程武器，攻擊西方目標。

路透、半島電視台報導，普亭5日在聖彼得堡出席國際經濟論壇時，親自與路透、美聯社等多名國際新聞機構的高層人員會面逾3小時，是俄羅斯出兵烏克蘭以來首次。

當被問及核戰風險時，普亭指西方國家假設俄羅斯永遠不會使用核武是錯誤的，強調當國家領土完整或主權受到威脅時，可以動用一切手段應對，包括核武器。

普亭並駁斥西方指控俄羅斯動用核武的說法，稱美國是唯一在戰爭中使用核武的國家。他指的是美國1945年在廣島和長崎投下原子彈。

對於西方國家日前同意烏克蘭使用他們的部份武器，攻擊俄羅斯境內目標，普亭警告將會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。

其中他特別提到，如果針對俄羅斯使用射程達到300公里的美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），以及英國「暴風影」巡弋飛彈等遠程武器，莫斯科將會做出「更強硬回應」，揚言將改進該國防空系統並摧毀它們。

普亭指出，如果有人運送武器到戰區以攻擊俄羅斯或製造麻煩，俄方亦有權在不同地方做出部署，針對這些國家的敏感設施進行打擊。

此外，普亭也藉此機會消除外界對俄羅斯可能攻擊北約的擔憂。他形容這是一派胡言、愚蠢和瘋狂的說法，警告不要把俄羅斯視為敵人，否則只會傷害自己。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄未受邀諾曼第80週年 地緣政治對立連累二戰敘事

不甩普亭警告？傳拜登允許烏克蘭用美國武器反攻俄本土

普亭計劃訪問越南 俄國副外長：籌備工作進展中

普亭為兄弟發聲 駁「中產能過剩論」批美玩弄事實、變相動武

相關新聞

普亭警告「不排除動用核武」：也可能向他國供應武器攻擊西方

俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事，除抨擊西方向烏克蘭提供遠程武器外，也警告當國家領土或主權受威脅時，不排...

烏軍戰車兵狠批美援「艾布蘭戰車」缺陷 美退役將領怒斥：胡說

烏克蘭戰車兵日前接受CNN獨家訪問時，批評美國軍援的M1艾布蘭主力戰車有一系列弱點與缺陷，引來美國陸軍退役中將赫特林（M...

不參加瑞士和平峰會挨批 陸方稱「自主決定」重申俄烏立場「勸和促談」

根據大陸外交部，大陸外長王毅6月4日在北京會晤土耳其外長費丹（Hakan Fidan）並接受媒體訪問，被問及烏克蘭和平議題，他重申大陸立場一貫為「勸和促談」。

拜登：烏克蘭和平代表俄羅斯永遠不會占領 不意味基輔加入北約

美國總統拜登在時代雜誌（TIME）4日刊登的專訪指出，他仍致力於讓烏克蘭獲勝，而和平則代表確保俄羅斯永遠不會再次占領烏國...

非洲政變頻傳多不滿西方…俄外長啟動訪非之旅 爭取政變軍閥支持

俄羅斯持續拉攏非洲國家，盼增加國際支持度！俄羅斯外交部長拉夫洛夫3日啟動訪非之旅，目前將訪問幾內亞、剛果共和國，據傳還會再訪問幾個非洲國家。由於非洲國家近年政變頻傳，上台的軍閥大多對過去合作的西方盟友感到不滿，俄羅斯為爭取俄烏戰爭的支持聲量，因此積極拉攏這些軍閥。

傳法國將派軍事教官赴烏克蘭 俄羅斯外長：將成合法攻擊目標

在傳出法國可能派遣軍事訓練人員到烏克蘭後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4日在非洲訪問之際表示，赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。